Regionalliga-Klub erhält Zuschlag bei Oberliga-Top-Spieler Palzer

Das ist Luca Palzer. – Foto: Matthias Wenner

Das ist ein Transfercoup: Eintracht Norderstedt hat sich mit Luca Joel Palzer einen Spieler gesichert, der in der vergangenen Saison zu den auffälligsten Offensivkräften der Oberliga Hamburg gehörte. Der 23-Jährige kommt vom SC Victoria Hamburg an die Ochsenzoller Straße und wagt nach 16 Jahren an der Hoheluft den nächsten Schritt.

Palzer war bei Victoria längst mehr als ein Talent aus dem eigenen Umfeld. Nach vielen Jahren im Verein hatte er sich in der Oberliga festgespielt und seine Rolle Stück für Stück vergrößert. In der abgelaufenen Saison folgte dann der klare Leistungssprung: mehr Torgefahr, mehr Einfluss, mehr Verantwortung.

Für Norderstedt ist es ein Transfer mit Signalwirkung. Palzer war zuletzt kein Mitläufer in einer funktionierenden Oberliga-Mannschaft, sondern einer der Spieler, über die Victorias Offensive lief. 20 Tore und 16 Vorlagen in 31 Spielen sind nicht nur starke Zahlen, sondern Ausdruck einer Entwicklung, die ihn für mehrere Vereine interessant machte. Am Ende entschied er sich für die Eintracht.

„Nach 16 Jahren beim SC Victoria ist es an der Zeit für eine neue Aufgabe“, sagt Palzer. bei seiner Vorstellung Der Abschied falle ihm schwer, doch Norderstedt habe ihn überzeugt. Die Qualität der Mannschaft sei besser, als es die Ergebnisse der vergangenen Saison ausgesagt hätten. Er hoffe, mit seinen Stärken helfen zu können.

Genau deshalb ist der Wechsel für Victoria sportlich schmerzhaft. Ein Spieler, der über die linke Seite kommt, im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist und zugleich selbst abschließt, lässt sich nicht einfach ersetzen. Für Palzer selbst ist der Zeitpunkt dagegen logisch. Nach einer Saison dieser Qualität war das Fenster für den Sprung in die Regionalliga offen.

Norderstedt bekommt Tempo und Abschluss

Sportchef Frank Spitzer ordnet den Zugang entsprechend ein. Palzer habe mit außergewöhnlichen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, findet er. Besonders wichtig aus Norderstedter Sicht: Der Offensivspieler bringt ein Profil mit, das dem Kader zusätzliche Schärfe gibt.

„Er war immer auffällig, hat starke Qualitäten im 1 gegen 1 und eine hohe Torgefahr, die er in der vergangenen Saison nochmal extrem gesteigert hat“, erklärt Spitzer. Dazu kommt die Variabilität. Palzer kann über außen kommen, aber auch in anderen Mittelfeldrollen eingesetzt werden. Damit verschärft er nicht nur den Konkurrenzkampf, sondern gibt der Eintracht mehrere Optionen im letzten Drittel.

Für Norderstedt passt der Transfer auch strategisch. Der Klub bekommt einen Spieler aus der Region, der die Hamburger Fußballlandschaft kennt, aber noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Die Kurve zeigt dabei klar nach oben: Nach 14 Oberliga-Toren in der Saison 2024/25 folgten nun 20 Treffer.

Pokal als zusätzliches Motiv

Dass Palzer Hamburg nicht verlassen wollte, hängt auch mit einem klaren Ziel zusammen. „Ich will den Hamburger Pokal gewinnen“, verrät er. Das sei ein Grund gewesen, nach Norderstedt zu kommen. Palzer formuliert es deutlich: Er habe „extrem Bock auf Pokal“.

Für die Eintracht ist genau diese Haltung wertvoll. Norderstedt bekommt keinen Spieler, der nur den nächsthöheren Wettbewerb mitnimmt, sondern einen Zugang mit konkretem Anspruch. Die Regionalliga wird für Palzer ein anderer Rhythmus, ein anderes Tempo und eine höhere körperliche Belastung. Seine Zahlen aus der Oberliga zeigen aber, warum ihm dieser Schritt zugetraut wird.

Am Ende ist der Wechsel für beide Seiten naheliegend. Palzer bekommt nach 16 Jahren Victoria die neue Bühne, die er sich mit seiner besten Saison verdient hat. Norderstedt bekommt einen der begehrtesten Oberliga-Spieler Hamburgs - und einen Offensivspieler, der sofort mehr Druck auf die Startelfplätze bringt.

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