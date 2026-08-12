Regionalliga: Kickers mit Rückenwind gegen den SSV Ulm

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Der Saisonstart ist geglückt, doch für Kickers Offenbach geht es sofort mit einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe weiter. Nach dem 2:1 gegen FC-Astoria Walldorf wartet am zweiten Spieltag der Regionalliga Südwest der SSV Ulm 1846. Im Donaustadion steht für den OFC am Freitagabend die nächste Bewährungsprobe an.

Für Kickers Offenbach ist der erste Spieltag der neuen Saison mit einem Erfolgserlebnis zu Ende gegangen. Am Samstag, 8. August 2026, setzte sich der OFC am heimischen Bieberer Berg mit 2:1 gegen den FC-Astoria Walldorf durch. 5866 Zuschauer waren dabei, als die Partie um 14 Uhr angepfiffen wurde. Der Auftakt in die Saison ist damit geglückt – und zugleich ist die Messlatte für die nächste Aufgabe gesetzt.

Die Partie gegen Walldorf brachte den Offenbachern zunächst eine Führung. Benedikt von Hagen erzielte in der 45. Minute das 1:0. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause. Der OFC hatte damit die Grundlage für einen erfolgreichen Saisonstart gelegt, doch entschieden war die Begegnung noch lange nicht.

Der Ausgleich macht es spannend

In der 63. Minute änderte sich die Ausgangslage. Iosif Maroudis traf zum 1:1 und brachte Walldorf zurück in die Partie. Für Offenbach bedeutete das, dass der eigene Vorsprung aus der ersten Halbzeit wieder verschwunden war. Der Saisonauftakt drohte damit, sich zu einer engen Angelegenheit zu entwickeln.

Später Siegtreffer

Die Entscheidung fiel erst kurz vor dem Ende. In der 88. Minute erzielte Maximilian Wolfram das 2:1 für Kickers Offenbach. Der späte Treffer sorgte dafür, dass der OFC sein erstes Saisonspiel gewinnen konnte. Nach dem Ausgleich in der zweiten Halbzeit war der Erfolg bis in die Schlussphase offen geblieben.

Nun wartet Ulm

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Offenbachern nicht. Am Freitag, 14. August 2026, steht bereits der zweite Spieltag der Regionalliga Südwest an. Dann geht es für den OFC zum SSV Ulm 1846. Anstoß im Donaustadion Ulm ist um 19 Uhr. Geleitet wird die Begegnung von Jason Lieser.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 1846 Fußball Kickers Offenbach Kickers Offenbach 19:00 live PUSH

Eine vertraute Aufgabe

Mit Ulm trifft Offenbach auf einen Gegner, gegen den es in der Vergangenheit bereits mehrfach in der Regionalliga Südwest ging. Die jüngste Begegnung fand am 30. April 2023 statt. Damals gewann der SSV Ulm 1846 mit 1:0 gegen Kickers Offenbach.

Ulm hatte zuletzt die Nase vorn

Die Begegnung davor, am 21. Oktober 2022, endete mit einem Sieg für die Kickers. Der OFC setzte sich damals mit 3:1 gegen Ulm durch. Am 18. Dezember 2021 hatten dagegen die Spatzen mit 1:0 gewonnen. Das bislang vierte aufgeführte Duell vom 28. August 2021 entschieden die Ulmer ebenfalls für sich, damals mit 2:1.

Die Bilanz macht Mut

Über alle angegebenen Begegnungen hinweg fällt die Gesamtbilanz aus Offenbacher Sicht dennoch positiv aus: 26 Siege stehen 11 Remis und 15 Niederlagen gegenüber. Diese Zahlen verleihen dem kommenden Duell zusätzliche Bedeutung, ohne den Blick auf die Gegenwart zu verlieren. Denn am Freitag zählt vor allem, was im Donaustadion passiert.