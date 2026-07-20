Regionalliga: Jules Hasenberg kehrt mit Erfahrung zurück

– Foto: Imago

Der RSV Eintracht 1949 verstärkt sich für die anstehende Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost im Mittelfeld. Mit Jules Hasenberg kehrt ein Akteur zurück, der den Verein bereits kennt und in den vergangenen zwei Jahren wichtige Erfahrungen in der Regionalliga sammeln konnte. Die Freude über den Transfer paart sich mit dem Fokus auf den unmittelbar bevorstehenden Saisonauftakt am kommenden Wochenende.

Der RSV Eintracht 1949 kann zur neuen Spielzeit die Rückkehr von Jules Hasenberg verkünden. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt aus Zehlendorf zurück zu der Eintracht, für die er bereits in der Saison 2023/2024 in der NOFV-Oberliga Nord auflief. In seiner damaligen Spielzeit für den RSV absolvierte er 24 Partien, in welchen er ein Tor erzielte und keine Vorlage beisteuerte. Nun soll er das Team mit seiner gesammelten Erfahrung im zentralen Bereich gezielt stärken.

Die fußballerische Ausbildung in Sachsen und Brandenburg

Seine Grundlagen im Juniorenbereich erhielt Hasenberg bei namhaften Vereinen. Er wurde in der Jugend beim SV Babelsberg sowie bei der SG Dynamo Dresden ausgebildet. Für die Dresdner war er zwei Jahre lang in der U19-Bundesliga aktiv. In der Saison 2021/2022 bestritt er 18 Spiele und traf einmal, während er in der darauffolgenden Spielzeit 2022/2023 in 13 Einsätzen drei Tore erzielen konnte.

Zwei lehrreiche Jahre in der Regionalliga Nordost

Nach seiner ersten Zeit beim RSV zog es den jungen Mittelfeldspieler weiter, um sich in der Regionalliga Nordost zu beweisen. In der Saison 2024/2025 lief er in acht Pflichtspielen für den BFC Dynamo auf, blieb dabei jedoch ohne Tor oder Torvorlage. In der vergangenen Spielzeit 2025/2026 stand er schlussendlich beim FC Hertha 03 Zehlendorf unter Vertrag. Dort entwickelte er sich zur festen Kraft, bestritt 27 Regionalligaspiele und verbuchte einen Torerfolg, ehe er nun den Weg zurück an die alte Wirkungsstätte fand.

Der Countdown zum anstehenden Saisonstart läuft

Die Verpflichtung des Rückkehrers erfolgt genau zum richtigen Zeitpunkt, da das erste Pflichtspiel der neuen Saison unmittelbar bevorsteht. Für den RSV Eintracht 1949 wird es am Samstag, dem 25. Juli 2026, ernst. Um 14 Uhr bestreitet die Mannschaft den Saisonstart in der Regionalliga mit einem Auswärtsspiel beim BFC Preussen, wo das Team die ersten Zähler der neuen Spielzeit einfahren will.