Regionalliga jetzt auf WhatsApp

6. Spieltag
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - FC Gütersloh
Fr., 29.08.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Sportfreunde Siegen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bonner SC - 1. FC Bocholt
Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr SC Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf II
So., 31.08.25 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - VfL Bochum II
Mo., 01.09.25 19:00 Uhr 1. FC Köln II - Wuppertaler SV
7. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Bonner SC - SC Fortuna Köln
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr 1. FC Bocholt - Sportfreunde Siegen
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Lotte - SC Paderborn 07 II
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - FC Schalke 04 II
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr VfL Bochum II - 1. FC Köln II
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Wuppertaler SV - SC Wiedenbrück
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SSVg Velbert
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - SV Rödinghausen
Sa., 13.09.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - Borussia Dortmund II
8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - FC Gütersloh
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - VfL Bochum II
Mi., 17.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Bonner SC
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV