Der Regionalliga-Aufsteiger VfB Eichstätt steht nach einer starken Hinserie bereits bei 29 Punkten. (Archivfoto)
Der Regionalliga-Aufsteiger VfB Eichstätt steht nach einer starken Hinserie bereits bei 29 Punkten. (Archivfoto) – Foto: Johannes Traub

Regionalliga-Jahresabschluss LIVE: Überrascht Eichstätt erneut?

Nachholspiel des 10. Spieltags

Der VfB Eichstätt bestreitet das letzte Spiel des Jahres in der Regionalliga Bayern. Der Aufsteiger gastiert beim FC Augsburg II. Der Live-Ticker.

Heute, 14:00 Uhr
0
0

