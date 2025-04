Regionalliga, ja oder nein? Erlbach reicht Lizenz-Unterlagen ein

Der SV Erlbach hat sich mit drei Siegen gegen Memmingen, Landsberg und Deisenhofen eindrucksvoll im Titelrennen der Bayernliga Süd zurückgemeldet. Die Titelverteidigung scheint möglich - und was sich natürlich viele Fußballfreunde im Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederbayern fragen: Würde der Dorfverein aus dem Holzland gelegen zwischen Altötting und Eggenfelden dieses Mal den Sprung in die Regionalliga wagen? Wir haben mal beim Sportlichen Leiter Ralf Peiß nachgefragt, wie denn der Stand der Dinge ist.

Bis Montag, 14. April hätten die Bayernligisten theoretisch noch Zeit, sich zu überlegen, ob sie die Lizenzierungs-Unterlagen für die Regionalliga abgeben möchten oder nicht. Der SV Erlbach hat dahingehend schon den ersten Schritt gemacht. "Wir haben vergangene Woche die Unterlagen beim BFV eingereicht. Ich möchte aber betonen, dass das noch keine Entscheidung pro Regionalliga ist. Wir haben uns bislang weder dafür noch dagegen ausgesprochen. Nach dem Spiel am 11. April gegen den SV Schalding-Heining werden wir uns nochmal zusammensitzen und eine endgültige Entscheidung treffen", verrät Peiß und betont: "Sollten wir uns dazu entschließen, das Abenteuer Regionalliga zu wagen - natürlich immer vorausgesetzt wir schaffen sportlich die Qualifikation dafür - gäbe es schon noch ein paar Punkte abzuarbeiten. Infrastrukturell hat sich bei uns aber schon einiges getan. Zum Beispiel wurde der geforderte zweite Zufahrtsweg zum Stadion bereits gebaut."



Vor rund drei Wochen hat zudem eine Erlbacher Delegation die Regionalliga-Partie Hankofen gegen Burghausen besucht und sich über die Gegebenheiten bei den Niederbayern informiert.

Sportlich läuft`s für den Titelverteidiger nach einem zähen Auftakt wieder richtig rund. Drei Siege in Serie gegen Memmingen, Landsberg und Deisenhofen haben die Minimalisten aus dem Landkreis Altötting - Erlbach erzielte bislang in 25 Saisonspielen erst 26 Tore - zuletzt eingefahren. Nur die Junglöwen stehen in der Tabelle noch vorm SVE. Allerdings: Bedingt durch die Statuten darf die Profireserve des Drittliga-Dinos von der Grünwalder Straße gar nicht in die Regionalliga aufsteigen. Peiß rechnet vor: "Die Sechziger spielen im Prinzip um die goldene Ananas, wollen aber mit Sicherheit Meister werden. Aufgrund dieser Konstellation wird`s wohl im Endeffekt um Platz zwei und drei gehen. Deshalb würde ich auch Kottern noch zum Kreis der Aufstiegskandidaten zählen. Es bleibt in dieser engen Liga auf jeden Fall bis zum Schluss spannend." Und spannend wird es auch zu beobachten sein, ob die Erlbacher dieses Mal im Erfolgsfall ihre Aufstiegsrecht wahrnehmen würden. Letztes Jahr hatte bekanntlich der SVE als Meister noch verzichtet...