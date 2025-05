Regionalliga: "Initiative Aufstiegsreform 2025" nimmt Fahrt auf

Dabei wurde den West- und Südwest-Staffeln seit jeher ein fester Aufstiegsplatz zugewiesen, da deren Gebiete – bedingt durch die hohe Bevölkerungsdichte – einen Großteil der Herrenmannschaften in Deutschland ausmachten. Die übrigen Staffeln Nord, Nordost und Bayern ermittelten die weiteren Aufsteiger über zwei rotierende, feste Aufstiegsplätze, sowie einem Aufstiegsspiel. In vielerlei Hinsicht wird in diesem Schema die sportliche Zukunft von Vereinen auch dem Zufall überlassen.

"So wie es bisher läuft, ist es eine Totgeburt"

Ein kompetitiver Wettbewerb für die 3. Liga ist das erhoffte Resultat der Initiative. Für manche Vereine ist die Brücke zur Drittklassigkeit nämlich nur schwer zu erreichen: "Auch wenn wir einen direkten Aufsteiger in die 3. Liga haben, sehen wir den wirtschaftlichen Abstand zwischen der 3. Liga und der fünfgleisigen Regionalliga als zu groß an", sagte Hans-Jörg Westendorf, Präsident von Fortuna Köln gegenüber "Sport im Osten" zum Thema. " Es benötigt daher eine Umstrukturierung mit weniger Regionalligen und einer höheren Leistungsdichte, um eine bessere Wettbewerbsfähigkeit - sowohl sportlich als auch finanziell - beim Aufstieg in die 3. Liga herzustellen. So, wie es bisher läuft, ist es eine Totgeburt."

Eine Reformierung der aktuellen Strukturen könnte schließlich auch der zuletzt in Ungnade gefallenen West-Staffel zugute kommen. Mit dem KFC Uerdingen und Türkspor Dortmund zogen sich zwei Vereine vorzeitig vom Spielbetrieb zurück, der 1. FC Düren versuchte sich bekannterweise mit einem groß aufgezogenen Spielercasting über Wasser zu halten.

Schlussendlich müssen auch die Regionalverbände und Regionalligaträger auf einen Nenner kommen, damit es zu einer Reform kommen kann. Der DFB hat keine Entscheidungsgewalt auf den Sachverhalt. Weitere Solidaritätsbekennungen wie aus Köln und Oberhausen können dahingehend nur hilfreich sein.

Diese Klubs sind Teil der "Initiative Aufstiegsreform 2025" (Stand 16. Mai 2025)

3. Liga: SG Dynamo Dresden, FC Energie Cottbus, FC Erzgebirge Aue

Regionalliga Nordost: 1. FC Lokomotive Leipzig, BFC Dynamo, BSG Chemie Leipzig, FC Carl Zeiss Jena, Chemnitzer FC, FSV 63 Luckenwalde, FSV Zwickau, Greifswalder FC, Hallescher FC, Hertha BSC II, F.C. Hertha 03 Zehlendorf, FC Rot-Weiß Erfurt, SV Babelsberg 03, VSG Altglienicke, FC Eilenburg, VFC Plauen

Regionalliga West: SC RW Oberhausen, SC Fortuna Köln