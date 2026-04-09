Regionalliga in Sicht: Heeslingen plant Aufstieg mit Stadion-Upgrade Viele Veränderungen im Stadion müssten vorgenommen werden von Zevener Zeitung/Demmer · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rolf Schmietow

Heeslingen ist mitten im Rennen um die Aufstiegsplätze, der Antrag für die Regionalliga-Lizenz ist gestellt. Gleichzeitig zeigt Vereinschef Dominique Schneider, was im Stadion alles nötig wäre, damit der sportliche Traum auch organisatorisch trägt.



Nach 23 absolvierten Spieltagen weist der Heeslinger SC eine großartige Zwischenbilanz auf. Mit 44 Punkten und einem Torverhältnis von 53:38 Toren belegt die Elf von Malte Bösch aktuell den zweiten Tabellenplatz. Mittlerweile ist eine Lizenz für die Regionalliga beantragt, denn der Verein steht hinter dem Erfolgsteam. „Wenn wir die Chance bekommen, in die Regionalliga aufzusteigen, werden wir sie auch nutzen“, lautet die klare Ansage vom Vereinsvorsitzenden Dominique Schneider. Viele Veränderungen im Stadion müssten vorgenommen werden



Dass bei einem möglichen Aufstieg eine ganze Reihe von Hindernissen aus dem Weg geräumt werden müsste, ist dem Vereinsvorsitzenden bewusst. „Natürlich müssen wir einige Veränderungen im Stadion vornehmen. Wir brauchen einen abgeschlossenen Gästebereich mit Toiletten und Catering. Außerdem brauchen wir Arbeitsplätze für die Presse und einen Standort für eine TV-Kamera. Und sicherlich gibt es noch einige andere Punkte, die wir beachten und umsetzen müssen, aber wir haben Menschen, die uns supporten und deshalb kann ich schon jetzt sagen: Wir finden für jedes Problem eine Lösung“, so Schneider, der bereits wichtige Kontakte knüpfen und bestehende weiter vertiefen konnte. Aus Sicht des Vorsitzenden wäre ein Aufstieg nicht nur aus Sicht des Vereins besonders interessant. „Fußball in Heeslingen ist mittlerweile von überregionalem Interesse. Die Zuschauerzahlen machen das sehr deutlich und ich bin mir sicher, dass das Interesse nochmals steigen würde, wenn wir in der Regionalliga spielen“, so der Vorsitzende, der sich ziemlich sicher ist, dass der HSC um die Relegation mitspielt.