Regionalliga in den Startlöchern: 1860 laut Umfrage Topfavorit

Eine der Attraktionen der neuen Regionalliga-Saison: Bayern-Amateure Coach Dante (li.), hier im Gespräch mit Benno Schmitz. – Foto: Imago Images

Am morgigen Donnerstag startet die Regionalliga Bayern mit dem Eröffnungsspiel TSV Aubstadt gegen den 1. FC Schweinfurt 05 (Anpfiff 19 Uhr) in die neue Saison 2026/27. Bevor die Kugel in der höchsten Amateurklasse rollt, hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) die Trainer der 19 Klubs nach ihrer Meinung gefragt: Wer ist der Topfavorit auf die Meisterschaft?

Trotz der nach wie vor undurchsichtige Lage beim TSV 1860 München haben satte 15 von 19 Coaches den abgestürzten Traditionklub aus Giesing in Sachen Titel ganz oben auf der Liste. Der SpVgg Unterhaching, nach dem abrupten Rücktritt von Cheftrainer Sven Bender kurz vorm Start immer noch ohne Coach, trauen die meisten ebenfalls eine gute Rolle zu. Die Vorstädter erhielten in der BFV-Umfrage elf Stimmen, gefolgt vom 1. FC Schweinfurt 05 (zehn Stimmen). Immerhin fünf Coaches haben den FC Bayern II um Dante auf dem Zettel. Außenseiterchancen werden dem SV Wacker Burghausen (zwei Stimmen) eingeräumt, der bekanntlich spätestens bis zum 100-jährigen Vereinsjubiläum 2030 zurück sein will im Profifußball. Jeweils eine Stimme erhielten Titelverteidiger 1. FC Nürnberg II, die SpVgg Bayreuth - und für viele wohl überraschend: die DJK Vilzing. Passend dazu gibt Sven Zurawka, Trainer des TSV Buchbach, in der BFV-Umfrage zu Protokoll: "Aufgrund der Strahlkraft und der Fanunterstützung wird der TSV 1860 München um die Meisterschaft mitspielen müssen. Die große Frage wird sein, wie sich der Kader entwickelt. Eine bereits sehr vielversprechende Mannschaft hat die DJK Vilzing zusammengestellt."

Und was sagt der Trainer des Topfavoriten? Alper Kayabunar vom TSV 1860 München: "Favoriten auf die Meisterschaft sind auch in diesem Jahr wieder die Klubs, die bereits in der letzten Saison oben mitgespielt haben. Natürlich ist es immer möglich, dass auch ein Überraschungsteam dabei ist. Unsere Zielsetzung ist noch nicht seriös einzuschätzen. Wir gehen in die Saison und schauen in den ersten Wochen von Spiel zu Spiel."

Ob dem Vorjahreschampion vom Valznerweiher nochmal eine ähnliche Traumsaison gelingt? Abwarten und den Ball flachhalten meint Andreas Wolf, Meistercoach des 1. FC Nürnberg II im Gespräch mit dem BFV: "Unser Fokus liegt natürlich auf der Ausbildung unserer Talente. Wir wollen so viele Spieler wie möglich auf den Sprung in den Profibereich vorbereiten. Die zurückliegende Spielzeit lief mit dem Titelgewinn optimal. Nun haben wir viele neue Jungs im Kader. Unser Ziel ist eine ordentliche und stabile Saison. Beim TSV 1860 München und beim 1. FC Schweinfurt 05 ist es aktuell noch schwierig einzuschätzen, wie sich die Situation nach dem Abstieg entwickelt. Neben den "Löwen" und Schweinfurt rechne ich im Titelrennen auch mit den üblichen Verdächtigen wie der U23 des FC Bayern München und der SpVgg Unterhaching."