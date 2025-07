Regionalliga immer freitags live im Stream: Diese Spiele werden übertragen

Bald ist es so weit und die Regionalliga Bayern startet in die neue Spielzeit. Diese Spiele werden vom Bayerischen Rundfunk übertragen.

Zweieinhalb Wochen vor dem offiziellen Eröffnungsspiel zwischen der SpVgg Ansbach und der SpVgg Bayreuth (Donnerstag, 24. Juli, 19 Uhr) hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) den Rahmenspielplan der Regionalliga Bayern veröffentlicht. Während es an den einzelnen Spieltagen noch zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann, können sich die Anhänger der bayerischen Topliga die fünf Liveübertragungen bereits fix in den Kalender eintragen. Auch in der neuen Spielzeit gibt es im Digitalangebot des Bayerischen Rundfunks (BR), das unter BR24Sport im Web, über die BR24-App sowie in der ARD Mediathek abrufbar ist, immer freitags ab 19 Uhr je ein Spiel im kostenfreien Livestream zu sehen!

Nach dem Eröffnungsspiel aus Ansbach zeigt der BR dann am zweiten Spieltag (1. August) zur gewohnten Sendezeit am Freitagabend um 19 Uhr die Heimpremiere von Regionalliga-Rückkehrer FC Memmingen gegen den 1. FC Nürnberg II. In der dritten Runde (8. August 2025) gibt’s die BR-Liveübertragung dann vom Aschaffenburger Schönbusch, wenn die Viktoria die SpVgg Bayreuth zu Gast hat. Am 4. Spieltag (15. August) überträgt der BR das Kräftemessen zwischen der SpVgg Hankofen-Hailing und dem FC Bayern II. Und eine Woche später am 22. August auch das Unterfranken-Derby zwischen dem TSV Aubstadt und den Würzburger Kickers.