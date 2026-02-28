Regionalliga: Hannemann rettet den Vorstädtern einen Punkt

Samstag:

Die SpVgg Unterhaching gastierte in Aubstadt. Nach der Derby-Niederlage gegen die Bayern erhoffte man sich an diesem Spieltag wieder in die Erfolgsspur zu finden. Jedoch waren es die Aubstädter, welche zunächst mit 1:0 in Führung gingen. Egor Zelenskiy brachte die Gastgeber in Führung (30.). Die Vorstädter verpatzten in der 37. Spielminute die Chance auszugleichen. Alexander Winkler verschoss einen Strafstoß und der Spielstand blieb bei 1:0 zur Halbzeit. Nach der Pause rettete Tim Hannemann den Vorstädter einen Punkt. Durch seinen Treffer zum 1:1 (62.) teilen sich beide Parteien die Punkte.

TSV Aubstadt – SpVgg Unterhaching 1:1

TSV Aubstadt: Vladyslav Vertey, Ingo Feser, Steffen Behr, Tim Hüttl (72. Marcel Volkmuth), Marco Nickel, Egor Zelenskiy, Kevin Frisorger (46. Lukas Mrozek), Leon Heinze, Marvin Weiß (25. Radzivon Hushcha), Max Grimm (90. Franz Helmer), Severo Sturm - Trainer: Claudiu Bozesan

SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Markus Schwabl, Manuel Stiefler, Luis Pfluger, Alexander Winkler, Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Tim Hannemann, Christopher Negele (46. Jeroen Krupa), Moritz Müller, Richard Meier (76. Jorden Aigboje) - Trainer: Sven Bender

Schiedsrichter: Felix Wagner (Glött) - Zuschauer: 749

Tore: 1:0 Egor Zelenskiy (30.), 1:1 Tim Hannemann (62.)

Besondere Vorkommnisse: Alexander Winkler (SpVgg Unterhaching) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Vladyslav Vertey (37.).



