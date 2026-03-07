Regionalliga: Haching siegt – Last-Minute-Wahnsinn rettet Buchbach

Spiele am Samstag:

Die SpVgg Unterhaching gewinnt das Topspiel der Regionalliga! Im Duell mit dem FV Illertissen setzen sich die Vorstädter mit 2:0 durch und feiern wichtige Punkte. Für den Dosenöffner sorgte Simon Skarlatidis, der per Elfmeter zum 1:0 traf (27.).

Nach 45 Minuten war Haching auf Kurs und erhöhte in der zweiten Halbzeit. Richard Meier brachte die Spielvereinigung endgültig auf die Siegerstraße und erhöhte auf 2:0 (60.). In der Schlussphase flog Max Zeller vom FVI noch vom Platz. Am Ende blieb es beim 2:0 für die SpVgg. SpVgg Unterhaching – FV Illertissen 2:0

SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Alexander Winkler, Christoph Ehlich, Simon Skarlatidis (79. Christopher Negele), Andy Breuer, Mike Gevorgyan, Tim Hannemann (90. Marinus Spann), Moritz Müller (87. Jorden Aigboje), Richard Meier (66. Cornelius Pfeiffer) - Trainer: Sven Bender

FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller, Marco Gölz, Maximilian Neuberger, Alexander Kopf (66. Tobias Rühle), Jordi Wegmann, Luis Pfaumann (60. Denis Milic), Marco Hingerl (82. Clayton Irigoyen), Namrud Embaye, Yannick Glessing, Daniel Gerstmayer (78. Daniel Hausmann) - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Holger Bachthaler - Co-Trainer: Christian Zgouri

Zuschauer: 21125

Tore: 1:0 Simon Skarlatidis (27. Foulelfmeter), 2:0 Richard Meier (60.)

Gelb-Rot: Max Zeller (83./FV Illertissen/)

Wahnsinn in Augsburg! Lange Zeit sah es so aus, als würde Schwaben Augsburg einen sicheren Dreier gegen den TSV Buchbach einfahren, in der Nachspielzeit schlugen die Gäste aber doppelt zu. Dennis Ruisinger brachte die Hausherren zunächst in Führung (10.), in der zweiten Halbzeit erhöhte Mark Radoki sogar auf 2:0 (59.). In der Schlussphase drehte Buchbach auf. Erst war es Samed Bahar der den Anschlusstreffer erzielte (90. +3), wenig später gelang dem TSV sogar noch der Ausgleich. In der letzten Minute der Nachspielzeit traf Albano Gashi zum 2:2 (90. +4). Drama pur in Augsburg.

TSV Schwaben Augsburg – TSV Buchbach 2:2

TSV Schwaben Augsburg: Iason Drobny, Rasmus Fackler-Stamm, Dennis Ruisinger, Elias Herzig (62. Nicola della Schiava), Odin Redier, Maximilian Heiß (89. David Luburic), Matthias Ostrzolek, Felix Schwarzholz (85. Marco Greisel), Levis Schaber, Mark Radoki (69. Lukas Ramser), Achitpol Keereerom (75. Jonas Greppmeir) - Spielertrainer: Matthias Ostrzolek

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Benedikt Orth (71. Philipp Zimmerer), Rocco Tavra, Samed Bahar, Kevin Hingerl, Jonas Wieselsberger (81. Philipp Walter), Tobias Heiland, Albano Gashi, Sammy Ammari (62. Romeo Ivelj), Tobias Stoßberger, Andreas Hirtlreiter (46. Alexander Mehring) - Trainer: Marc Unterberger

Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal)

Tore: 1:0 Dennis Ruisinger (10.), 2:0 Mark Radoki (59.), 2:1 Samed Bahar (90.+3), 2:2 Albano Gashi (90.+4)

Spiele am Freitag: