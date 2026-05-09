Regionalliga: Haching fällt im Topspiel auseinander – Wacker siegt

Schlussspurt in der Regionalliga Bayern! Die SpVgg Unterhaching trifft im Topspiel auf die Kickers aus Würzburg. Es sollte das Finale um den Platz zur Aufstiegsrelegation sein. Nach dem Verzicht der Hachinger steht nur jedoch eine weitere brisante Qualifikation im Vordergrund: die Teilnahme am DFB-Pokal. Die Live-Ticker im Überblick.
Was für verrückte zehn Minuten im Topspiel zwischen Würzburg und Haching! Nach intensiven und ausgeglichenen 60 Minuten trafen die Kickers innerhalb kürzester Zeit ganze viermal! Bonga, Nischalke, Hägele, und nochmal Hischalke trafen für die Hausherren. Damit qualifiziert sich Würzburg für den DFB-Pokal – Haching steht nach dem Aufstiegsverzicht mit leeren Händen da.
FC Würzburger Kickers – SpVgg Unterhaching 4:0
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele, Peter Kurzweg (74. Marius Uhl), Ebrahim Farahnak, Liam Omore, Tim Kraus (57. Dominik Meisel), Philipp Ochs (81. Dominic Schmidt), Martin Thomann (64. Cherif Cissé), Tarsis Bonga, Jermain Nischalke, Dion Berisha (64. Eliot Muteba) - Trainer: Michael Schiele
SpVgg Unterhaching: Erion Avdija, Manuel Stiefler, Nils Ortel, Andy Breuer, Alexander Winkler, Christoph Ehlich, Simon Skarlatidis, Mike Gevorgyan (78. Marinus Spann), Cornelius Pfeiffer (67. Richard Meier), Jeroen Krupa (78. Wesley Krattenmacher), Moritz Müller (46. Tim Hannemann) - Trainer: Sven Bender
Tore: 1:0 Tarsis Bonga (61.), 2:0 Jermain Nischalke (65.), 3:0 Daniel Hägele (68.), 4:0 Jermain Nischalke (71.)
Versöhnlicher Abschluss im letzten Heimspiel! Wacker Burghausen schlägt die SpVgg Ansbach mit 3:0 und beschenkt damit den scheidenden Trainer Lars Bender. Spielentscheidend: In der 23. Minute sah Nico Hayer die Rote Karte. Wacker nutzte die Überzahl und traf in Person von Gordok noch vor der Pause. Agbaje und nochmals Gordok setzten dem Spiel in der zweiten Hälfte den Deckel drauf.
SV Wacker Burghausen – SpVgg Ansbach 3:0
SV Wacker Burghausen: Markus Schöller, Christoph Schulz (85. Alexander Sorge), Vojtech Mares, Benedikt Schwarzensteiner, Faton Dzemailji (56. Noah Müller), Amadou Soumaré (75. Pirmin Lindner), Alexander Gordok, Noah Shawn Agbaje, Filip Ilic, Moritz Bangerter (69. Jordi Woudstra), Tom Sanne (56. Jannis Turtschan) - Trainer: Lars Bender
SpVgg Ansbach: Jan Mottl, Lukas Oberseider, Matthias Hahn (29. Björn Angermeier), Tobias Dietrich, Riko Manz (88. Noah Zerihun Gebre), Nico Hayer, Luis Althaus, Ben Müller, Patrick Kroiß (76. Salih Sen), Dino Nuhanovic (71. Luca Glanz), Ken Mata (60. Mirko Puscher) - Trainer: Niklas Reutelhuber
Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn)
Tore: 1:0 Alexander Gordok (44.), 2:0 Noah Shawn Agbaje (58.), 3:0 Alexander Gordok (67.)
Rot: Nico Hayer (23./SpVgg Ansbach/Foulspiel)
Verrückte Partie in Buchbach! Nach der 1:8-Pleite gegen Nürnberg II, kassierte der TSV erneut einige Gegentreffer, besiegte Aschaffenburg aber mit 6:3. Zu Beginn dominierte Buchbach: Tobias Stoßberger (13., 18.) und Sammy Ammari (25.) stellten früh auf 3:0.
Noch vor der Pause waren es Justin Berg (28.) und Matvey Obolkin (33.), die Aschaffenburg heranbrachten.
In der zweiten Halbzeit legten die Hausherren durch Albano Gashi nach und stellten auf 4:2 (55.). Aschaffenburg steckte jedoch nicht auf und kam durch Obolkin zum erneuten Anschlusstreffer (61.). Timo Heiland (75.) und Tobias Sztaf (90.) machten in der Schlussphase alles klar und bescherte Buchbach den Sieg.
TSV Buchbach – Viktoria Aschaffenburg 6:3
TSV Buchbach: Marcel Brinkmann, Benedikt Orth (90. Alexander Mehring), Rocco Tavra, Philipp Walter, Samed Bahar, Jonas Wieselsberger (74. Kevin Hingerl), Tobias Heiland (88. Andreas Hirtlreiter), Albano Gashi, Sammy Ammari (63. Romeo Ivelj), Tobias Stoßberger, Josue M'bila (81. Tobias Sztaf) - Co-Trainer: Johannes Klein - spielender Co-Trainer: Kevin Hingerl - Co-Trainer: Josef Harlander
Viktoria Aschaffenburg: Eric Verstappen, Niklas Borger, Hendrik Ehmann (61. Henry Held), Justin Berg, Roberto Desch, Benjamin Baier, Niklas Biehrer (30. Adrian Asani) (83. David Nene), Lars Kleiner, Nino Cassaniti (83. Robin Schwarz), Matvey Obolkin (74. Eren Bozan), Hady Kallo - Trainer: Daniel Soldevilla - Trainer: Jürgen Bleistein - Trainer: Felix Luz
Schiedsrichter: Assad Nouhoum (Oberweikertshofen) - Zuschauer: 519
Tore: 1:0 Tobias Stoßberger (8.), 2:0 Tobias Stoßberger (18.), 3:0 Sammy Ammari (25.), 3:1 Justin Berg (28.), 3:2 Matvey Obolkin (33.), 4:2 Albano Gashi (55.), 4:3 Matvey Obolkin (61.), 5:3 Tobias Heiland (75.), 6:3 Tobias Sztaf (90.+2)
Der FC Bayern II kann erneut nicht gewinnen. Nach der 0:4-Niederlage gegen FV Illertissen, kamen die Münchner auch gegen Eichstätt nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.
Lange blieb es in der Partie bei einem torlosen Unentschieden, erst in der Schlussphase fielen die Treffer. Allen Junior Lambe brachte die Bundesliga-Reserve in Führung (79.), Timo Meixner traf wenig später zum Ausgleich (84.).
FC Bayern München II – VfB Eichstätt 1:1
FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Julien Yanda (89. Aristide Hentcho), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli, Filip Pavic, Kurt Rüger (89. Luis Schäfer), Benno Schmitz, Bogdan Olychenko (73. Allen Junior Lambé), Philipp von Taube (73. Michael Scott), Bastian Assomo (60. Yll Gashi) - Trainer: Holger Seitz
VfB Eichstätt: Nikolai Sauernheimer, Bastian Bösl, Elias Herger, Daniel Spies, Jonas Fries (60. Timo Meixner), Ferat Nitaj (75. Florian Lamprecht), Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Dominik Wolfsteiner (75. Daniel Hofrichter), Jonathan Grimm, Bryan Alexander Beusch (89. Aurel Kuqanaj) - Trainer: Dominik Haußner
Schiedsrichter: Dr. Markus Huber (Wurmannsquick) - Zuschauer: 869
Tore: 1:0 Allen Junior Lambé (79.), 1:1 Timo Meixner (84.)
Gelb-Rot: Robert Deziel Jr. (75./FC Bayern München II/)