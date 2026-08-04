Regionalliga: Greifswalder FC mit souveränem Sieg

– Foto: Imago

Der Greifswalder FC hat am heutigen Spieltag ein deutliches Zeichen gesetzt. Beim Gastspiel im Stadion auf dem Wurfplatz setzte sich der Regionalligist mit 4:1 gegen Hertha BSC II durch und belohnte sich für eine konsequente Leistung. Vier verschiedene Torschützen sorgten für den verdienten Erfolg, der Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gibt.

Von Beginn an trat Greifswald entschlossen auf und belohnte sich bereits in der ersten Hälfte mit einer komfortablen Führung. Nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Oskar Lämpel gelang es der Mannschaft, früh die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und die eigenen Chancen konsequent zu nutzen. Bereits in der 22. Minute brachte Felix Heim den Greifswalder FC mit seinem zweiten Saisontor in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Kay Seidemann auf 2:0 und erzielte damit seinen ersten Treffer der laufenden Saison. Mit diesem Doppelschlag verschafften sich die Gäste eine hervorragende Ausgangsposition.

Hertha verkürzt vor der Pause

Die Berliner gaben sich trotz des Rückstands nicht auf und kamen noch vor dem Seitenwechsel zum Anschlusstreffer. In der 40. Minute traf Jelani Ndi zum 1:2 und erzielte dabei seinen ersten Saisontreffer. Damit wurde die Partie vor der Halbzeit noch einmal spannend. Mit der knappen Führung ging der Greifswalder FC dennoch mit einem guten Gefühl in die Kabine, nachdem die Mannschaft zuvor den Grundstein für den späteren Erfolg gelegt hatte.

Antwort nach dem Seitenwechsel

Nach Wiederbeginn zeigte Greifswald die passende Reaktion. Die Mannschaft ließ sich vom Berliner Anschlusstreffer nicht verunsichern und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung erneut her. In der 65. Minute war Lukas Walchhütter erfolgreich und markierte das 3:1. Für ihn war es zugleich der erste Saisontreffer. Mit diesem Tor verschafften sich die Gäste wieder mehr Sicherheit und brachten die Begegnung zunehmend unter ihre Kontrolle.

Den Schlusspunkt gesetzt

Auch in der Schlussphase blieb der Greifswalder FC konzentriert und belohnte sich mit einem weiteren Treffer. In der 86. Minute sorgte Colin Kroll-Thiel mit seinem dritten Saisontor für den Endstand von 4:1. Damit setzte die Mannschaft den Schlusspunkt unter einen erfolgreichen Auftritt und machte den verdienten Auswärtssieg endgültig perfekt.

Nächster Härtetest

Bereits am Freitag, 7. August 2026, wartet die nächste Aufgabe auf den Greifswalder FC. Dann empfängt die Mannschaft die VSG Altglienicke um 19 Uhr im Volksstadion und möchte den Schwung aus dem überzeugenden Auswärtserfolg mitnehmen.