Regionalliga: Greifswalder FC mit bitterer Niederlage

– Foto: Johannes Schmidt

Der Greifswalder FC hat im heutigen Heimspiel gegen VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost eine 1:3-Niederlage hinnehmen müssen. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich die Mannschaft mit dem Ausgleich zurück und hielt die Begegnung lange offen. Unter der Leitung von Schiedsrichter John Bartsch setze sich der Gast erst in der Schlussphase entscheidend ab.

Für den Greifswalder FC begann die Partie mit einem frühen Dämpfer. Bereits in der 22. Minute brachte Jonas Nietfeld die Gäste per Foulelfmeter in Führung und stellte damit auf 0:1. Die Mannschaft musste sich nach dem frühen Rückstand zunächst neu ordnen, ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen.

Die Reaktion folgte wenig später. In der 28. Minute gelang Colin Kroll-Thiel nach Vorlage von Grace Bokake der verdiente Ausgleich zum 1:1. Mit seinem vierten Saisontor stellte der Offensivspieler den Spielstand wieder auf Anfang und sorgte dafür, dass der Greifswalder FC wieder im Spiel war.

Altglienicke schlägt erneut zu

Die Freude über den Ausgleich währte allerdings nicht bis zur Pause. In der 32. Minute traf Jonas Hartl für die VSG Altglienicke zum 1:2 und brachte seine Mannschaft erneut in Führung. Mit diesem Spielstand ging es nach einer intensiven ersten Halbzeit in die Kabinen.

Viele Karten, keine Wende

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Aufseiten des Greifswalder FC sahen Janis Juckel und Lukas Walchhütter jeweils die Gelbe Karte. Bei den Gästen wurden Emeka Oduah und Mehmet Ibrahimi verwarnt. Trotz aller Bemühungen gelang dem Regionalligisten der erneute Ausgleich nicht, während die Gäste ihren Vorsprung verteidigten.

Entscheidung in der Schlussphase

Die Entscheidung fiel schließlich in der 86. Minute. Erneut war Jonas Nietfeld erfolgreich und erzielte seinen zweiten Treffer des Tages zum 1:3. Damit war die Partie entschieden und der Greifswalder FC musste sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben.

Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr BFC Preussen BFC Preussen Greifswalder FC Greifswalder FC 14:00 PUSH

Blick nach vorn

Nach dem Abpfiff stand die Enttäuschung über die Heimniederlage im Vordergrund. Der zwischenzeitliche Ausgleich hatte Hoffnung auf ein positives Ergebnis gemacht, doch letztlich erwies sich die VSG Altglienicke als effizienter. Für den Greifswalder FC gilt es nun, die Begegnung aufzuarbeiten und den Blick auf die nächste Aufgabe zu richten. Am Samstag, 15. August, steht das Auswärtsspiel beim BFC Preussen auf dem Programm.