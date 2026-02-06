Regionalliga: Gipfeltreffen in Oberhausen, Wuppertal gegen den Trend

Kann sich RWO auch gegen die Mannschaft aus der Kölner Südstadt behaupten? – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf wird es jedem Fall nicht, dafür geht es oben noch viel zu eng zu. Dennoch könnte Tabellenführer Fortuna Köln bei RW Oberhausen ein echtes Ausrufezeichen setzen und einen der heißesten Verfolger etwas abschütteln. In jedem Fall wird der FC Gütersloh mit großen Augen auf das Kräftemessen der beiden Schwergewichte schauen. Der FCG selbst ist erst tags darauf gegen den Bonner SC im Einsatz.

Auch der Abstiegskampf verspricht einmal mehr reichlich Spannung, wofür insbesondere die SSVg Velbert verantwortlich sein könnte. Nach der langen Durststrecke zu Saisonbeginn kommt der Aufsteiger allmählich besser in den Rhythmus und kann den immer besseren Eindruck gegen die schwach in die Rückrunde gestartete Borussia Mönchengladbach fortsetzen. Parallel wird der der Wuppertaler SV versuchen, wieder aus der kritischen Zone zu entfliehen. In das Heimspiel gegen Borussia Dortmund II geht der WSV jedoch als leichter Außenseiter.