Regionalliga-Gipfeltreffen: Der Spitzenreiter gastiert beim Zweiten

FC Homburg empfängt FSV Frankfurt. Homburg will mit einem Heimsieg die Serie stabilisieren und den Anschluss an die oberen Tabellenplätze wahren. Frankfurt hingegen möchte seine Position im Spitzenduo festigen und die Punkteausbeute weiter ausbauen.
FC-Astoria Walldorf trifft auf SV Eintracht Trier 05. Walldorf strebt nach drei Zählern, um die Verfolger auf Distanz zu halten. Trier will dagegen seine aktuelle Form nutzen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.
Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
Kickers Offenbach empfängt TSV Schott Mainz. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg wichtige Punkte für die Stabilisierung der Saison einfahren.
TSV Steinbach Haiger empfängt SGV Freiberg. Steinbach möchte vor heimischem Publikum den Druck auf den Tabellenführer erhöhen, während Freiberg seine Spitzenposition verteidigen will.
SV Stuttgarter Kickers trifft auf Bahlinger SC. Die Kickers suchen dringend Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen. Bahlingen will hingegen seine schwache Serie beenden.
SC Freiburg II empfängt KSV Hessen Kassel. Beide Mannschaften liegen eng beieinander im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren.
SG Barockstadt Fulda Lehnerz trifft auf SV Sandhausen. Beide Teams benötigen Punkte, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen, wobei Barockstadt als Gastgeber leicht im Vorteil ist.
FSV Mainz 05 II empfängt TSG Balingen. Mainz will seine Position unter den Topteams behaupten, während Balingen im Tabellenkeller dringend Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.
SG Sonnenhof Großaspach trifft auf Bayern Alzenau. Großaspach will die Serie der oberen Tabellenhälfte festigen, während Alzenau im Kampf gegen die Abstiegszone jeden Punkt gebrauchen kann.