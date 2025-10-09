 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Regionalliga-Gipfeltreffen: Der Spitzenreiter gastiert beim Zweiten

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Der zwölfte Spieltag der Regionalliga Südwest verspricht erneut Spannung in allen Tabellenbereichen. Spitzenreiter SGV Freiberg trifft auf einen direkten Konkurrenten, während Mannschaften aus dem unteren Drittel um jeden Punkt kämpfen müssen. Auch im Mittelfeld sind die Abstände eng, sodass jede Begegnung wegweisend sein kann.

Morgen, 19:00 Uhr
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
19:00live

FC Homburg empfängt FSV Frankfurt. Homburg will mit einem Heimsieg die Serie stabilisieren und den Anschluss an die oberen Tabellenplätze wahren. Frankfurt hingegen möchte seine Position im Spitzenduo festigen und die Punkteausbeute weiter ausbauen.

Morgen, 19:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
19:00live

FC-Astoria Walldorf trifft auf SV Eintracht Trier 05. Walldorf strebt nach drei Zählern, um die Verfolger auf Distanz zu halten. Trier will dagegen seine aktuelle Form nutzen, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00

Kickers Offenbach empfängt TSV Schott Mainz. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg wichtige Punkte für die Stabilisierung der Saison einfahren.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00live

TSV Steinbach Haiger empfängt SGV Freiberg. Steinbach möchte vor heimischem Publikum den Druck auf den Tabellenführer erhöhen, während Freiberg seine Spitzenposition verteidigen will.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00live

SV Stuttgarter Kickers trifft auf Bahlinger SC. Die Kickers suchen dringend Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen. Bahlingen will hingegen seine schwache Serie beenden.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
14:00live

SC Freiburg II empfängt KSV Hessen Kassel. Beide Mannschaften liegen eng beieinander im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht verlieren.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
14:00live

SG Barockstadt Fulda Lehnerz trifft auf SV Sandhausen. Beide Teams benötigen Punkte, um sich aus dem unteren Tabellenbereich zu lösen, wobei Barockstadt als Gastgeber leicht im Vorteil ist.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
14:00

FSV Mainz 05 II empfängt TSG Balingen. Mainz will seine Position unter den Topteams behaupten, während Balingen im Tabellenkeller dringend Zähler benötigt, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Sa., 11.10.2025, 14:00 Uhr
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00live

SG Sonnenhof Großaspach trifft auf Bayern Alzenau. Großaspach will die Serie der oberen Tabellenhälfte festigen, während Alzenau im Kampf gegen die Abstiegszone jeden Punkt gebrauchen kann.

