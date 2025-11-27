Regionalliga-Gipfeltreffen: Besteht SGV Freiberg gegen FSV Frankfurt?
Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 19. Spieltags
Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause bringt in der Regionalliga Südwest gleich mehrere Richtungsduelle: An der Spitze will Freiberg den Druck der Verfolger kontern, während im Tabellenkeller existenzielle Punkte ausgespielt werden. Eng ist es auch im breiten Mittelfeld – kleine Ausschläge könnten mit Blick auf den Neustart 2026 große Wirkung entfalten.
Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt den FC-Astoria Walldorf – Zweiter gegen Sechster, 34 gegen 30 Punkte. Großaspach will seine starke Offensive bestätigen, Walldorf die Chance wahren, über den Winter am Aufstiegsrennen zu kleben.
Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Der SGV Freiberg trifft als Tabellenführer auf den drittplatzierten FSV Frankfurt zum Spitzenvergleich. Beide Mannschaften trennen nur zwei Zähler, die Partie verspricht Tempo und unmittelbare Auswirkungen auf die Rangordnung.
Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Der TSV Steinbach Haiger spielt gegen die TSG Balingen – ein Duell zwischen Top-Sechs und Abstiegszone. Für Steinbach geht es um den Anschluss nach oben, Aufsteiger Balingen benötigt jeden Punkt im Kampf gegen Platz 15.
Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Der Bahlinger SC misst sich mit dem TSV Schott Mainz im Kellervergleich. Beide Teams stehen bei zehn beziehungsweise neun Punkten und wissen: Ein Sieg wäre vor der Pause mehr als nur ein Lebenszeichen.
Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau empfängt Kickers Offenbach – 16. gegen 13., Rettungskampf gegen Mittelfeld. Die Gastgeber brauchen dringend Stabilität, während Offenbach mit einem Auswärtserfolg Luft nach oben hätte.
So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Absteiger SV Sandhausen trifft auf die Stuttgarter Kickers, tabellarisch Nachbarn im Mittelfeld. Ein enger Ausgang ist wahrscheinlich, zumal beide Teams mit 27 und 26 Punkten zwischen Anspruch und Realität balancieren.
So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Der FC 08 Homburg spielt gegen den SC Freiburg II – beide bei 26 Zählern in Sichtweite der oberen Hälfte. Kleinigkeiten und Effizienz im Strafraum dürften dieses Gleichgewichtsspiel entscheiden.
So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz empfängt Eintracht Trier. Für Barockstadt geht es als 14. um ein beruhigendes Polster, Trier will mit 28 Punkten den Blick wieder nach oben richten.
So., 30.11.2025, 14:00 Uhr
Der FSV Mainz 05 II duelliert sich mit dem KSV Hessen Kassel – Vierter gegen Siebter. Mainz kann mit einem Heimsieg Druck auf die Spitze ausüben, Kassel hat die Chance, sich fest im oberen Drittel zu verankern.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________