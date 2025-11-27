Regionalliga-Gipfeltreffen: Besteht SGV Freiberg gegen FSV Frankfurt?

– Foto: Imago Images

Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause bringt in der Regionalliga Südwest gleich mehrere Richtungsduelle: An der Spitze will Freiberg den Druck der Verfolger kontern, während im Tabellenkeller existenzielle Punkte ausgespielt werden. Eng ist es auch im breiten Mittelfeld – kleine Ausschläge könnten mit Blick auf den Neustart 2026 große Wirkung entfalten.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt den FC-Astoria Walldorf – Zweiter gegen Sechster, 34 gegen 30 Punkte. Großaspach will seine starke Offensive bestätigen, Walldorf die Chance wahren, über den Winter am Aufstiegsrennen zu kleben.



Der SGV Freiberg trifft als Tabellenführer auf den drittplatzierten FSV Frankfurt zum Spitzenvergleich. Beide Mannschaften trennen nur zwei Zähler, die Partie verspricht Tempo und unmittelbare Auswirkungen auf die Rangordnung.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger TSG Balingen TSG Balingen



Der TSV Steinbach Haiger spielt gegen die TSG Balingen – ein Duell zwischen Top-Sechs und Abstiegszone. Für Steinbach geht es um den Anschluss nach oben, Aufsteiger Balingen benötigt jeden Punkt im Kampf gegen Platz 15.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC TSV Schott Mainz Schott Mainz



Der Bahlinger SC misst sich mit dem TSV Schott Mainz im Kellervergleich. Beide Teams stehen bei zehn beziehungsweise neun Punkten und wissen: Ein Sieg wäre vor der Pause mehr als nur ein Lebenszeichen.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau Kickers Offenbach Offenbach



Bayern Alzenau empfängt Kickers Offenbach – 16. gegen 13., Rettungskampf gegen Mittelfeld. Die Gastgeber brauchen dringend Stabilität, während Offenbach mit einem Auswärtserfolg Luft nach oben hätte.



Absteiger SV Sandhausen trifft auf die Stuttgarter Kickers, tabellarisch Nachbarn im Mittelfeld. Ein enger Ausgang ist wahrscheinlich, zumal beide Teams mit 27 und 26 Punkten zwischen Anspruch und Realität balancieren.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg SC Freiburg SC Freiburg II



Der FC 08 Homburg spielt gegen den SC Freiburg II – beide bei 26 Zählern in Sichtweite der oberen Hälfte. Kleinigkeiten und Effizienz im Strafraum dürften dieses Gleichgewichtsspiel entscheiden.



Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz empfängt Eintracht Trier. Für Barockstadt geht es als 14. um ein beruhigendes Polster, Trier will mit 28 Punkten den Blick wieder nach oben richten.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II KSV Hessen Kassel KSV Hessen