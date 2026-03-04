Regionalliga geht in 25. Spieltag: Meppen mit Verfolgerdruck, Absage

– Foto: Timo Babic

Am 25. Spieltag der Regionalliga Nord läuft die Saison in jene Phase, in der jeder Punkt nach Tabelle riecht. Der SV Meppen führt mit 53 Punkten (70:24 Tore), dahinter schiebt Drochtersen/Assel mit 49 den Druck hoch, VfB Oldenburg bleibt mit 46 in Reichweite. Es gibt aber schon eine Spielabsage.

---

Sa., 07.03.2026, 13:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 13:00 PUSH



Zwei Teams aus dem Mittelfeld, die beide wissen, wie schnell die Tabelle kippt. Hamburger SV II ist Achter mit 32 Punkten (23 Spiele, 38:37 Tore) und kommt aus einer 0:2-Niederlage in Meppen. SC Weiche Flensburg 08 steht als Neunter bei 30 Punkten (22 Spiele, 49:45 Tore) und bringt die typische Weiche-DNA mit: viele Tore, wenig Ruhe. Das Hinspiel gewann Weiche knapp 3:2 (Weiche – HSV II 3:2, 05.09.25). HSV II hat also eine Rechnung offen, Weiche den Beweis, dass man Hamburg schlagen kann – ein Spiel, das nach Intensität und Fehlern riecht.

---



Der Fünfte empfängt den Zweiten – und die Hinrunde hat schon gezeigt, wie hart das werden kann. 1. FC Phönix Lübeck steht bei 36 Punkten (21 Spiele, 33:21 Tore) und will den Anschluss an die Top vier nicht verlieren. SV Drochtersen/Assel ist Zweiter mit 49 Punkten (22 Spiele, 59:31 Tore) und kommt mit einem gewaltigen Signal: 5:1 gegen Norderstedt am letzten Spieltag. Das Hinspiel war eine Drochtersen-Demonstration: Drochtersen – Phönix 4:0 (06.09.25). Phönix will dieses Bild zu Hause korrigieren, Drochtersen muss gewinnen, wenn Meppen vorn nicht aus dem Blick geraten soll.

---

Sa., 07.03.2026, 15:30 Uhr Altona 93 Altona 93 VfB Lübeck VfB Lübeck 15:30 live PUSH



Für Altona 93 (Aufsteiger) ist es wieder so ein Spiel, das nach Überleben schmeckt. Platz 18, 15 Punkte, 24:51 Tore – und jede Partie wird zum Versuch, irgendwie Anschluss zu halten. VfB Lübeck ist Elfter mit 27 Punkten (22 Spiele, 34:47 Tore) und kommt aus einer 0:2-Niederlage in Hannover 96 II. Das Hinspiel gewann Altona auswärts 2:1: Lübeck – Altona 1:2 (06.09.25). Genau das ist Altonas Hoffnung: Man hat diesen Gegner schon einmal geschlagen. Lübeck wiederum weiß, wie gefährlich der Keller sein kann, wenn man aus solchen Spielen nichts mitnimmt.



Ein Duell aus der unteren Tabellenhälfte, in dem jeder Punkt nach Sicherheit riecht. TuS Blau-Weiß Lohne steht als 16. bei 18 Punkten (22 Spiele, 26:49 Tore) und holte zuletzt ein 1:1 bei St. Pauli II. SV Werder Bremen II ist Zehnter mit 27 Punkten (22 Spiele, 42:50 Tore) und kam zuletzt nicht über ein 0:0 gegen HSC Hannover hinaus. Das Hinspiel war ein Offensivschock: Werder II – Lohne 6:2 (06.09.25). Lohne will beweisen, dass man defensiv stabiler ist als damals. Werder II will zeigen, dass das Hinspiel kein Ausreißer war.

So., 08.03.2026, 13:30 Uhr HSC Hannover HSC Hannover VfB Oldenburg VfB Oldenburg 13:30 live PUSH



Aufsteiger gegen Aufstiegskandidat – und die Hinrunde war brutal. HSC Hannover (Aufsteiger) ist 13. mit 24 Punkten (22 Spiele, 31:55 Tore) und holte zuletzt ein 0:0 bei Werder II. VfB Oldenburg ist Dritter mit 46 Punkten (21 Spiele, 55:26 Tore) und war am letzten Spieltag bei Schöningen im Einsatz (ohne Ergebnisangabe). Das Hinspiel war ein Oldenburger Donner: Oldenburg – HSC Hannover 6:1 (06.09.25). HSC braucht diesmal einen ganz anderen Auftritt, Oldenburg muss gewinnen, um im Dreikampf mit Meppen und Drochtersen nicht Boden zu verlieren.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr Bremer SV Bremer SV FSV Schöningen Schöningen 14:00 live PUSH



Zwei Teams, die im Mittelfeld nicht ganz frei sind – aber auch nicht im direkten Kellerkampf stecken. Bremer SV ist Siebter mit 32 Punkten (22 Spiele, 29:26 Tore) und kam zuletzt zu einem 0:0 gegen Jeddeloh. FSV Schöningen (Aufsteiger) ist 14. mit 21 Punkten (19 Spiele, 29:47 Tore) und war am letzten Spieltag gegen Oldenburg im Einsatz (ohne Ergebnisangabe). Das Hinspiel gewann Bremen 3:1 in Schöningen: Schöningen – Bremer SV 1:3 (22.10.25). Schöningen braucht Punkte, um den Abstand nach unten zu halten, Bremen will zeigen, dass es solche Spiele auch ohne Spektakel gewinnt.



Ein Kellerduell, das nach Pflicht und Panik gleichzeitig klingt. FC Eintracht Norderstedt ist 15. mit 18 Punkten (22 Spiele, 31:51 Tore) und wurde zuletzt bei Drochtersen mit 1:5 abgefertigt – ein Ergebnis, das weh tut. FC St. Pauli II ist 17. mit 15 Punkten (22 Spiele, 25:46 Tore) und holte zuletzt ein 1:1 gegen Lohne. Das Hinspiel endete 2:2: St. Pauli II – Norderstedt 2:2 (07.09.25). Genau das macht dieses Spiel so nervös: Es kann wieder kippen, in beide Richtungen. Und es ist eines dieser Spiele, in denen nicht nur Punkte zählen, sondern auch die Fähigkeit, dem Druck standzuhalten.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh SV Meppen SV Meppen 15:00 live PUSH



Das Topspiel des Spieltags – Vierter gegen Erster. SSV Jeddeloh steht bei 42 Punkten (21 Spiele, 49:25 Tore) und holte zuletzt ein 0:0 beim Bremer SV. SV Meppen führt mit 53 Punkten (23 Spiele, 70:24 Tore) und gewann zuletzt 2:0 gegen HSV II. Das Hinspiel war eine Meppener Machtdemonstration: Meppen – Jeddeloh 4:0 (05.09.25). Jeddeloh will dieses Bild im eigenen Stadion korrigieren, Meppen will beweisen, dass es nicht nur zu Hause dominant ist. Für die Spitze ist dieses Spiel ein Prüfstein, weil Drochtersen und Oldenburg jedes Wackeln sofort ausnutzen würden.






