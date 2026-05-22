Regionalliga-Fußball in Dortmund-Aplerbeck? Es gibt einen neuen Plan! Kunstrasenplatz soll aufgerüstet werden von red · Heute, 08:02 Uhr · 0 Leser

Gegen Wattenscheid spielte der ASC 09 im November im Emscherstadion. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Oberligist ASC 09 Dortmund ist nach dem gestrigen "Wattenscheid-Urteil" im Aufstiegsrennen deutlich ins Hintertreffen geraten. Die Lizenz für die Regionalliga West war aber erfolgreich beantragt worden. Als Spielstätte für die 4. Liga wurde das Ischelandstadion in Hagen angegeben, da es in Dortmund neben dem bereits vollständig ausgelasteten Stadion Rote Erde kein weiteres Regionalliga-taugliches Stadion gibt. Am gestrigen Morgen haben die Aplerbecker einen neuen Plan verkündet, um künftig nicht mehr in diese Bredouille zu kommen. Der Hauptstandort, das Urlaubsguru-Waldstadion, bietet kaum Möglichkeiten der Erweiterung. Dies sieht jedoch bei der Zweitspielstätte, dem Emscherstadion, anders aus. Der Verein teilt mit, dass der Platz an der Schweitzer Allee bereits einige Voraussetzungen erfüllt, die an der Schwerter Straße schwieriger umzusetzen wären, und bietet auch Potenzial für noch erforderliche Maßnahmen.

Zu diesem Ergebnis ist der ASC 09 Dortmund nach Gesprächen mit den Sport- und Freizeit gGmbH, mit der örtlichen Politik und mit dem WDFV (Sicherheitsbeauftragten) gekommen. Im Emscherstadion wird auf Kunstrasen gespielt. Dieses wird insbesondere in den Wintermonaten vom ASC 09 regelmäßig genutzt. Unabhängig vom aktuellen Aufstiegskampf soll der Umbau spätestens zur Spielzeit 2027/28 vollzogen werden.