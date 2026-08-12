Regionalliga: FSV Zwickau empfängt Lieblingsgegner

– Foto: Marcel Scharnow

Nach dem intensiven 0:0 beim BFC Dynamo richtet sich der Blick des FSV Zwickau bereits auf die nächste Aufgabe. Am Freitagabend empfängt der FSV 63 Luckenwalde die Westsachsen in der GGZ-Arena. Die jüngste Bilanz spricht dabei klar für Zwickau: Aus den vergangenen vier Duellen holte der FSV vier Siege.

Der FSV Zwickau hat am vergangenen Spieltag beim BFC Dynamo einen Punkt erkämpft. Nach 90 intensiven Minuten im Berliner Sportforum stand es 0:0. Nun richtet sich der Blick der Westsachsen nach vorn: Am Freitagabend empfängt Zwickau den FSV 63 Luckenwalde zum fünften Spieltag der Regionalliga Nordost. Anstoß in der GGZ-Arena ist um 19 Uhr.

Nach dem torlosen Remis beim BFC Dynamo wartet in der Regionalliga Nordost die nächste Aufgabe auf den FSV Zwickau

Vor 1795 Zuschauern entwickelte sich im Stadion Sportforum Hauptplatz eine temporeiche Partie. Trotz Temperaturen von mehr als 30 Grad begegneten sich Dynamo und Zwickau über weite Strecken auf Augenhöhe. Beide Mannschaften unterstützten ihre Teams mit großer Leidenschaft von den Rängen, während auf dem Rasen um jeden Meter gerungen wurde.

Für Zwickau war die Partie allerdings auch von Verwarnungen geprägt. Daniel Haubner sah in der 18. Minute die Gelbe Karte, Lennert Möbius wurde kurz nach Beginn der zweiten Hälfte ebenfalls verwarnt. In der Schlussphase erhielt auch Cemal Sezer eine Gelbe Karte.

Dynamo erhöht nach der Pause den Druck

Nach dem Seitenwechsel kam der BFC Dynamo besser aus der Kabine. Die Berliner suchten nun permanent den Abschluss und kamen zu guten Möglichkeiten. Zwickau musste sich dieser Druckphase stellen und konzentriert verteidigen.

Eine Viertelstunde vor dem Ende versuchte Dynamo weiterhin, die Entscheidung zu erzwingen. Dabei ergaben sich auch Fehler auf Berliner Seite, die Zwickau ausnutzen konnte. Die Westsachsen konnten diese Situationen jedoch nicht in einen Treffer ummünzen.

Ein Punkt in einem traditionsreichen Spiel

Nach acht Minuten Nachspielzeit war die Begegnung beendet. 0:0 lautete das Ergebnis zwischen Dynamo und Zwickau. Der FSV nahm damit einen Punkt aus Berlin mit. Die Partie hatte über lange Strecken von Tempo, Intensität und großer Leidenschaft gelebt, blieb letztlich aber ohne Treffer.

Luckenwalde kommt nach Zwickau

Das Duell am 14. August beginnt um 19 Uhr. Geleitet wird die Partie von Johannes Drößler. Für Zwickau geht es damit unmittelbar nach dem anspruchsvollen Auftritt beim BFC Dynamo mit einem Heimspiel weiter.

Fr., 14.08.2026, 19:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00 live PUSH

Der Blick auf die vergangenen vier direkten Duelle macht dabei Mut. Aus Zwickauer Sicht stehen vier Siege zu Buche: Am 26. April 2026 gewann der FSV in Luckenwalde mit 1:0. Zuvor setzte sich Zwickau am 1. November 2025 zu Hause mit 3:0 durch. Bereits am 12. April 2025 gab es in Luckenwalde einen 1:0-Erfolg, ehe am 20. Oktober 2024 ein 1:0-Heimsieg folgte.

Die Bilanz spricht klar für den FSV

Die Statistik aus Sicht des FSV Zwickau ist damit bemerkenswert eindeutig: zwölf Siege, kein Remis und keine Niederlage. Gegen Luckenwalde hat Zwickau in den aufgeführten Begegnungen bislang stets gewonnen.

Diese Bilanz gehört vor dem anstehenden Spieltag zu den besonderen Zahlen rund um die Partie. Sie ersetzt jedoch nicht die Aufgabe, die am Freitag auf dem Rasen wartet. Nach dem torlosen Kampf in Berlin muss Zwickau nun erneut die richtige Mischung aus Konzentration, Intensität und Entschlossenheit finden.