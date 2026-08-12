Regionalliga: FSV Frankfurt will die Punkte in Mainz

– Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

Der FSV Frankfurt ist mit einem bitteren 2:2 gegen den VfR Mannheim in die neue Saison der Regionalliga Südwest gestartet. Nach einer 2:0-Führung musste der FSV in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen. Nun richtet sich der Blick auf den zweiten Spieltag: Am Sonntag geht es für Frankfurt zur zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05.

Für den FSV Frankfurt hätte der Start in die neue Spielzeit kaum emotionaler verlaufen können. Im ersten Saisonspiel gegen den VfR Mannheim sah es lange nach einem erfolgreichen Auftakt aus. Vor 1490 Zuschauern im PSD-Bank-Stadion entwickelte sich eine Partie, in der Frankfurt nach der Pause zweimal traf und sich damit eine scheinbar komfortable Ausgangslage verschaffte. Doch der Fußballabend hielt für den Regionalligisten eine späte Enttäuschung bereit.

Pandza bringt Frankfurt in Führung

Nach torloser erster Halbzeit dauerte es bis zur 54. Minute, ehe das erste Tor der neuen Saison für den FSV Frankfurt fiel. Filip Pandza erzielte das 1:0 und verschaffte seiner Mannschaft damit die Führung. Sechs Minuten später war es erneut Pandza, der im Mittelpunkt stand: In der 60. Minute erhöhte er auf 2:0. Frankfurt hatte damit binnen weniger Minuten einen Vorsprung von zwei Toren herausgespielt.

Mannheim antwortet sofort

Doch die Führung hielt nicht lange in dieser Höhe. Nur eine Minute nach dem zweiten Frankfurter Treffer verkürzte Nolhan Assafoua in der 61. Minute auf 2:1. Damit war die Partie wieder offen. Aus dem deutlichen Vorsprung des FSV war ein enges Spiel geworden, in dem Mannheim noch einmal zurückkommen konnte.

Der Ausgleich fällt in letzter Sekunde

Besonders bitter wurde es für Frankfurt in der Nachspielzeit. Als die Partie bereits auf ihr Ende zuging, erzielte Robin Becker in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 2:2. Damit war der Frankfurter Vorsprung endgültig verspielt. Der FSV musste sich trotz der beiden Treffer von Pandza mit einem Punkt begnügen. Das späte Gegentor verlieh dem Saisonauftakt eine besondere Dramatik.

Jetzt wartet Mainz II

Viel Zeit, sich mit dem verpassten Sieg aufzuhalten, bleibt dem FSV Frankfurt nicht. Am Sonntag, 16. August 2026, steht bereits der zweite Spieltag der Regionalliga Südwest auf dem Programm. Frankfurt trifft dabei auf den FSV Mainz 05 II. Anstoß ist um 14.00 Uhr im Stadion am Bruchweg.

Die Bilanz spricht für Mainz

Der Blick auf die Gesamtbilanz zeigt, dass der FSV gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 bislang häufiger das Nachsehen hatte: 20 Begegnungen stehen zu Buche, davon gewann Frankfurt fünf, fünf endeten unentschieden und zehn gingen verloren. Die jüngsten vier Ergebnisse zeigen allerdings ein anderes Bild: Am 28. September 2024 setzte sich Frankfurt mit 1:0 durch, am 2. April 2025 gewann Mainz II mit 3:0. Am 9. November 2025 folgte ein 1:0-Auswärtssieg des FSV Frankfurt, ehe sich beide Mannschaften am 9. Mai 2026 mit 1:1 trennten. Frankfurt hat damit aus den vergangenen vier Duellen zwei Siege und ein Remis geholt.

Die nächste Prüfung

Für den FSV Frankfurt geht es damit in der noch jungen Saison um die nächste Bewährungsprobe. Der Auftakt hat gezeigt, wie nah Erfolg und Enttäuschung beieinanderliegen können. Nach der 2:0-Führung gegen Mannheim blieb am Ende nur ein Punkt. Gegen Mainz II bietet sich nun die nächste Gelegenheit, auf dem Platz eine Reaktion zu zeigen und den ersten Saisonsieg anzustreben.