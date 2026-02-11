 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Regionalliga: Freitag nach Spielabsage nur noch mit drei Partien

Regionalliga West: Die Spielabsagen haben noch kein Ende. Die Begegnung zwischen dem SC Wiedenbrück und den Sportfreunden Siegen wurde aufgrund Unbespielbarkeit des Rasenplatzes abgesagt. Immerhin bleiben am Freitagabend noch drei weitere Begegnungen.

von Markus Becker · 11.02.2026, 15:00 Uhr · 0 Leser
Fortuna Köln steht vor dem nächsten Spitzenspiel.
Fortuna Köln steht vor dem nächsten Spitzenspiel. – Foto: IMAGO/ Jan Huebner

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Bor.Dortmund II
Schalke 04 II
Borussia MG II
1. FC Köln II

Der 22. Spieltag der Regionalliga West ist ungewöhnlich gestückelt über das Wochenende. Schon am Freitagabend geht es mit vier Partien los. Darunter steht für Tabellenführer Fortuna Köln das nächste Spitzenspiel an. In der Vorwoche behaupteten sich die Schützlinge von Matthias Mink schon mit 3:1 gegen RW Oberhausen. Apropos: Die Kleeblätter reisen parallel zum Niederrhein-Kontrahenten SSVg Velbert. Der Aufsteiger feierte erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge und scheint unter der Führung von Bogdan Komorowski schnell zusammengefunden zu haben. Ebenfalls am Freitag folgt nach drei witterungsbedingten Absagen das erste Pflichtspiel im neuen Jahr für den Bonner SC. Es geht gegen Fortuna Düsseldorf II. Das Spiel zwischen dem SC Wiedenbrück und den Sportfreunden Siegen wurde wiederum kurzfristig abgesagt.

Der Samstag ist unterdessen mit zwei Spielen dünn besetzt. Borussia Mönchengladbach II versucht den Horror-Start in die Rückrunde gegen den SV Rödinghausen zu stoppen. Mit dem 1. FC Köln II und den Sportfreunden Lotte treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander.

Den Spieltagsabschluss macht der Sonntag, wo der Wuppertaler SV auf einen Coup gegen den FC Schalke 04 II hofft. Borussia Dortmund könnte mit drei Punkten gegen den VfL Bochum II zumindest seinen fünften Tabellenplatz zementieren. Der 1. FC Bocholt hofft auf ein Erfolgserlebnis gegen den SC Paderborn II.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

____

Abgesagt: SC Wiedenbrück - Sportfreunde Siegen

Heute, 19:30 Uhr
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
Abgesagt

Nachdem Wiedenbrück vor neun Tagen noch gegen den SV Rödinghausen den Rasenplatz des Jahnstadions beackerte, hat dieser sich in der Zwischenzeit offenbar nicht ausreichend erholt. Das Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen fällt damit flach, beide Seiten müssen damit drei Nachholspiele im weitere Saisonverlauf unterbringen. Gerade für den akut im Abstiegskampf befindlichen SCW ist das eine weitere Hypothek.

____

Liveticker: SSVg Velbert - RW Oberhausen

Heute, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
19:30live

____

Liveticker: Fortuna Köln - FC Gütersloh

Heute, 19:30 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
19:30live

____

Liveticker: Bonner SC - Fortuna Düsseldorf II

Heute, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
19:30live

____

Liveticker: SV Rödinghausen - Borussia Mönchengladbach II

Morgen, 14:00 Uhr
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00live

____

Liveticker: 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
14:00live

____

Liveticker: FC Schalke 04 II - Wuppertaler SV

So., 15.02.2026, 14:00 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
14:00live

____

Liveticker: Borussia Dortmund II - VfL Bochum II

So., 15.02.2026, 14:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
14:00

____

Liveticker: SC Paderborn - 1. FC Bocholt

So., 15.02.2026, 14:00 Uhr
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00live

____

So geht es weiter

23. Spieltag
21.02.26 RW Oberhausen - SV Rödinghausen
21.02.26 FC Gütersloh - SSVg Velbert
21.02.26 Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln
21.02.26 1. FC Bocholt - Bonner SC
21.02.26 Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück
21.02.26 Wuppertaler SV - 1. FC Köln II
21.02.26 VfL Bochum II - FC Schalke 04 II
22.02.26 Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II
22.02.26 Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: