Regionalliga: Freitag nach Spielabsage nur noch mit drei Partien

Fortuna Köln steht vor dem nächsten Spitzenspiel. – Foto: IMAGO/ Jan Huebner

Der 22. Spieltag der Regionalliga West ist ungewöhnlich gestückelt über das Wochenende. Schon am Freitagabend geht es mit vier Partien los. Darunter steht für Tabellenführer Fortuna Köln das nächste Spitzenspiel an. In der Vorwoche behaupteten sich die Schützlinge von Matthias Mink schon mit 3:1 gegen RW Oberhausen. Apropos: Die Kleeblätter reisen parallel zum Niederrhein-Kontrahenten SSVg Velbert. Der Aufsteiger feierte erstmals in dieser Saison zwei Siege in Folge und scheint unter der Führung von Bogdan Komorowski schnell zusammengefunden zu haben. Ebenfalls am Freitag folgt nach drei witterungsbedingten Absagen das erste Pflichtspiel im neuen Jahr für den Bonner SC. Es geht gegen Fortuna Düsseldorf II. Das Spiel zwischen dem SC Wiedenbrück und den Sportfreunden Siegen wurde wiederum kurzfristig abgesagt.

Der Samstag ist unterdessen mit zwei Spielen dünn besetzt. Borussia Mönchengladbach II versucht den Horror-Start in die Rückrunde gegen den SV Rödinghausen zu stoppen. Mit dem 1. FC Köln II und den Sportfreunden Lotte treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander.

Den Spieltagsabschluss macht der Sonntag, wo der Wuppertaler SV auf einen Coup gegen den FC Schalke 04 II hofft. Borussia Dortmund könnte mit drei Punkten gegen den VfL Bochum II zumindest seinen fünften Tabellenplatz zementieren. Der 1. FC Bocholt hofft auf ein Erfolgserlebnis gegen den SC Paderborn II.