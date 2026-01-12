Regionalliga-Flair in Münchner Kreisliga: Ex-Profi verstärkt Alte Haide

München – Ausgebildet beim FC Bayern, im Anschluss Regionalliga und Profi im Ausland: Mario Crnicki ist nach seiner Fußballpause zurück und wechselt in die Münchner Kreisliga. Der 27-jährige Stürmer heuert überraschend beim FC Alte Haide an.

Für Crnicki der erste Schritt in den niederen Amateurfußballbereich. Der ehemalige U-Nationalspieler Kroatiens durchlief die Jugendteams des FC Bayern und spielte für die Amateure der Münchner, bevor er sein Glück im Ausland suchte: In Bosnien kam der Offensivspieler auf einige Einsätze in der 1. Liga. Nach einem Kurz-Intermezzo bei Energie Cottbus (2020/21) und in der kroatischen zweiten Liga (2021/22) kehrte er in die Heimat zurück. Bei Türkgücü München absolvierte er 41 Regionalliga-Spiele, ehe er beim TSV Landsberg seinen Fokus auf die Kleinfeld-Fußballliga Icon League verlagerte.