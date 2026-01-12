Regionalliga-Flair in Münchner Kreisliga: Ex-Profi verstärkt Alte Haide

Ex-Bayern-Talent Mario Crnicki (27) heuert in der Kreisliga an. Der ehemalige Profi und Regionalliga-Stürmer verstärkt den FC Alte Haide.
München – Ausgebildet beim FC Bayern, im Anschluss Regionalliga und Profi im Ausland: Mario Crnicki ist nach seiner Fußballpause zurück und wechselt in die Münchner Kreisliga. Der 27-jährige Stürmer heuert überraschend beim FC Alte Haide an.
Für Crnicki der erste Schritt in den niederen Amateurfußballbereich. Der ehemalige U-Nationalspieler Kroatiens durchlief die Jugendteams des FC Bayern und spielte für die Amateure der Münchner, bevor er sein Glück im Ausland suchte: In Bosnien kam der Offensivspieler auf einige Einsätze in der 1. Liga. Nach einem Kurz-Intermezzo bei Energie Cottbus (2020/21) und in der kroatischen zweiten Liga (2021/22) kehrte er in die Heimat zurück. Bei Türkgücü München absolvierte er 41 Regionalliga-Spiele, ehe er beim TSV Landsberg seinen Fokus auf die Kleinfeld-Fußballliga Icon League verlagerte.
Nun überzeugte Oktay Kaya, Geschäftsführer des FC Alte Haide, Crnicki von einem Comeback, der den Stürmer bereits aus Türkgücü-Zeiten kennt. „Ich bin froh, dass Mario zu uns gestoßen ist. Er ist charakterlich sowie sportlich ein super Spieler und kennt auch einige Spieler in unserem Team“, teilt Kaya der Redaktion mit. Er ist überzeugt von Crnickis Fähigkeiten und hofft, dass der 27-Jährige den Münchnern entscheidend weiterhilft. Anlaufschwierigkeiten erwartet Kaya nicht, da Crnicki bereits einige Spieler im Kader kenne.
In dieser Saison steht Alte Haide in der Kreisliga 2 aktuell nur auf Rang sechs. Der Rückstand auf die Aufstiegsränge beträgt beim seit Sommer runderneuerten Klub zur Winterpause bereits 17 Zähler.
Ein besonderes Wiedersehen wartet am 22. März: Dann gastiert Alte Haide bei Top-Team Fürstenried, wo seit dem Sommer Emre Tunc spielt – Crnickis ehemaliger Sturmpartner. Gemeinsam gingen sie bei Türkgücü auf Torejagd, nun treffen sie in der Kreisliga aufeinander. Regionalliga-Feeling in der Kreisliga.