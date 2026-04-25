Regionalliga: Fernkampf im Auf- und Abstieg am Samstag

Fortuna Köln verlor zuletzt mit 0:3 gegen den 1. FC Köln II. – Foto: IMAGO/ HMB-Media

Gerät Spitzenreiter Fortuna Köln jetzt ins Wanken? Nach der höchsten Saisonniederlage aus der Vorwoche (0:3 gegen den 1. FC Köln II) steht das Team von Matthias Mink nun vor einer absoluten Pflichtaufgabe. Sollte es gegen Tabellenschlusslicht SC Wiedenbrück erneut nicht zu drei Punkten reichen, könnte das Verfolger RW Oberhausen noch weiter Auftrieb geben. Die Kleeblätter empfangen parallel den angeschlagenen Niederrhein-Rivalen Wuppertaler SV, der seinerseits auch dringend punkten muss. Auch die SSVg Velbert steckt mitten im Abstiegskampf, könnte gegen den 1. FC Köln II den Rückstand auf den SV Rödinghausen verkürzen.