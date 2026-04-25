Regionalliga: Fernkampf im Auf- und Abstieg am Samstag

Gerät Spitzenreiter Fortuna Köln jetzt ins Wanken? Nach der höchsten Saisonniederlage aus der Vorwoche (0:3 gegen den 1. FC Köln II) steht das Team von Matthias Mink nun vor einer absoluten Pflichtaufgabe. Sollte es gegen Tabellenschlusslicht SC Wiedenbrück erneut nicht zu drei Punkten reichen, könnte das Verfolger RW Oberhausen noch weiter Auftrieb geben. Die Kleeblätter empfangen parallel den angeschlagenen Niederrhein-Rivalen Wuppertaler SV, der seinerseits auch dringend punkten muss. Auch die SSVg Velbert steckt mitten im Abstiegskampf, könnte gegen den 1. FC Köln II den Rückstand auf den SV Rödinghausen verkürzen.
32. Spieltag
02.05.26 Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Bocholt
02.05.26 1. FC Köln II - SV Rödinghausen
02.05.26 SC Wiedenbrück - SSVg Velbert
02.05.26 Sportfreunde Siegen - Bonner SC
02.05.26 VfL Sportfreunde Lotte - Fortuna Düsseldorf II
02.05.26 Wuppertaler SV - FC Gütersloh
02.05.26 VfL Bochum II - RW Oberhausen
03.05.26 SC Paderborn 07 II - SC Fortuna Köln
03.05.26 FC Schalke 04 II - Borussia Dortmund II
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