Regionalliga: FC Erzgebirge Aue mit Last-Minute-Sieg

– Foto: Imago Images

Der FC Erzgebirge Aue hat am 3. Spieltag der Regionalliga Nordost heute einen umkämpften 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den Berliner FC Dynamo gefeiert. Vor 10265 Zuschauern im Erzgebirgsstadion sorgte Tim Luis Maciejewski mit seinem Treffer in der 90. Minute für die Entscheidung. Nach einer Partie mit mehreren Wendungen behielten die Veilchen in der Schlussphase die Nerven und belohnten sich mit drei wichtigen Punkten.

Vor dem Anpfiff setzten beide Mannschaften wie bereits an den vergangenen Spieltagen ein Zeichen und boykottierten die erste Spielminute unter dem Motto „Meister müssen aufsteigen“. Anschließend entwickelte sich vor einer stimmungsvollen Kulisse im Erzgebirgsstadion ein intensives Regionalligaspiel. Geleitet wurde die Begegnung von Henry Müller, unterstützt von seinen Assistenten Florian Lukawski und Tim Kohnert.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle. Der Berliner FC Dynamo zog sich zunächst weit zurück und setzte auf Konter, während Aue nach Lücken in der Defensive der Gäste suchte. Die erste große Möglichkeit gehörte den Veilchen bereits in der siebten Minute, als Nils Lihsek nach einem Fehler der Berliner das leere Tor verfehlte. Wenig später scheiterte derselbe Spieler mit einem Flachschuss am Berliner Schlussmann.

Auch über Standardsituationen setzte Aue die Gäste unter Druck. Die Hausherren hatten mehr Ballbesitz und drängten auf die Führung, mussten jedoch zunächst geduldig bleiben.

Traumtor bringt die Führung

In der 20. Minute wurden die Angriffsbemühungen der Veilchen belohnt. Devin Angleberger nutzte einen missglückten Klärungsversuch des Berliner Torhüters und traf mit einem Lupfer aus der eigenen Hälfte zur 1:0-Führung. Das außergewöhnliche Tor sorgte für großen Jubel auf den Rängen.

Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Bereits vier Minuten später glich Ludwig Bölke zum 1:1 aus. Danach blieb Aue die aktivere Mannschaft, tat sich gegen die kompakte Berliner Defensive aber weiterhin schwer, klare Torchancen herauszuspielen.

Verdiente Pausenführung

Kurz vor der Pause erhöhte sich der Druck von den Veilchen deutlich. Zunächst wurde ein Treffer von Marcel "Cello" Bär wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Wenige Minuten später fiel dann doch die erneute Führung. Nach einem starken Pass von Bär traf Linus Queißer mit einem Flachschuss ins lange Eck zum 2:1. Der Ball sprang vom Innenpfosten ins Netz und bescherte den Gastgebern eine verdiente Pausenführung.

Ausgeglichene zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine offene Begegnung. Beide Mannschaften kamen immer wieder in aussichtsreiche Positionen, ohne zunächst entscheidend gefährlich zu werden. In der 54. Minute gelang den Berlinern erneut der Ausgleich. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum reagierte Rufat Dadashov am schnellsten und schob zum 2:2 ein.

Danach begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Aue versuchte, wieder mehr Druck aufzubauen, während der Berliner FC Dynamo ebenfalls auf den Sieg spielte. Klare Torchancen blieben zunächst Mangelware, dennoch war die Partie bis in die Schlussphase völlig offen.

Spannung bis zum Schluss

In der letzten Viertelstunde nahm die Intensität noch einmal zu. Marcel Bär verpasste nach einer Flanke per Kopf die mögliche Führung, anschließend zwang Angleberger den Berliner Torhüter mit einem Fernschuss zu einer starken Parade. Auf der Gegenseite vergab der Berliner FC Dynamo seine beste Gelegenheit, als ein Abschluss knapp am Auer Tor vorbeiging.

Mit zunehmender Spielzeit wurde deutlich, dass sich keine Mannschaft mit dem Unentschieden zufriedengeben wollte. Beide Teams suchten die Entscheidung und lieferten sich ein umkämpftes Finale.

Maciejewski sorgt für Ekstase

Die Entscheidung fiel in der 90. Minute. Die Berliner bekamen den Ball im eigenen Strafraum nicht entscheidend geklärt. Das Spielgerät landete bei Tim Luis Maciejewski, der per Direktabnahme ins lange Eck zum 3:2 traf und das Erzgebirgsstadion in Jubel versetzte.

In der Nachspielzeit warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne und erarbeiteten sich mehrere Eckbälle in Folge. Die Auer Defensive verteidigte jedoch entschlossen und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Verdienter Heimsieg

Mit dem Schlusspfiff war der Jubel bei den Veilchen groß. Vor 10.265 Zuschauern entschied der FC Erzgebirge Aue eine intensive und lange ausgeglichene Partie mit einem späten Treffer für sich. Nach zweimaligem Vorsprung und zweimaligem Ausgleich bewiesen die Erzgebirger bis zum Ende Moral und wurden für ihren hohen Aufwand mit dem Lucky Punch in der Schlussminute belohnt.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue BFC Preussen BFC Preussen 14:00 live PUSH