Regionalliga: FC Bayern II feiert vierten Heimsieg in Folge

Der FCB II holt den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel des Jahres – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports

Nach der Niederlage gegen Bayreuth finden die Amateure des FC Bayern wieder in die Erfolgsspur. Im Nachholspiel gegen die Reserve des FC Augsburg holten die Jungs von Holger Seitz den vierten Heimsieg in Folge und den dritten Sieg in diesem Jahr. Dank des Erfolgs festigen die Münchner den fünften Tabellenplatz. Auch der VfB Eichstätt belohnt sich mit einem Dreier gegen das Schlusslicht der Liga. Die Nachholpartien im Überblick:

FC Bayern München II – FC Augsburg II 2:0 FC Bayern München II: Jannis Bärtl, Vincent Manuba, Julien Yanda (67. Kurt Rüger), David Heindl, Robert Deziel Jr., Deniz Ofli, Guido della Rovere, Benno Schmitz, Maycon Cardozo (90. Michael Scott), Bajung Darboe (67. Artur Degraf), Anton Heinz (90. Mudaser Sadat) - Trainer: Holger Seitz FC Augsburg II: Tobias Jäger, David Deger, Felix Meiser, Oliver Sorg, Mahmut Kücüksahin, Dominik Lindermeir, Franz Bleicher, Florian Hangl (46. Kerim Yaman) (74. Fynn Heinze), Kristijan Taseski, Ryota Onoda (46. Mauro Hämmerle), Thomas Kastanaras - Trainer: Markus Feulner Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 350 Tore: 1:0 Maycon Cardozo (30.), 2:0 Robert Deziel Jr. (76.)

Die Amateure des FC Bayern München bejubelten den dritten Heimsieg im dritten Heimspiel des Jahres. Am Dienstagabend empfing die Seitz-Elf die Reserve des FC Augsburg, welche sogar Manuel Baum, Cheftrainer der Profimannschaft, zur Verstärkung auf der Tribüne im Schlepptau hatten. In der Anfangsphase fand ein langsames herantasten beider Parteien statt, bis dann nach einer knappen halben Stunde Mayon Cardozo die Münchner mit seinem Treffer zum Jubeln brachte (30.). Im zweiten Durchgang waren die Amateure deutlich im Vorteil. Diese dominierten nun die Partie und ließen die Fuggerstädter kaum noch durch. In der 76. Spielminute köpfte Robert Deziel Jr die Bayern zum 2:0. Zum Schluss verpatzten die Gastgeber noch die Chance auf 3:0 zu erhöhen. Letztendlich folgte so der vierte Heimsieg in Folge. Damit festigen die Jungs von Holger Seitz den sechsten Tabellenplatz mit 35 Punkten.

Das Tabellenschlusslicht Hankofen-Hailing empfing den VfB Eichstätt zum Nachholspiel des 20. Spieltags. In einer lange Zeit ausgeglichenen Partie brachte Florian Lamprecht die Gäste nach einer halben Stunde in Führung. Nach der Pause blieb das Spiel auch erstmal torlos bis Timo Meixner zum 2:0 netzte (76.). In der Schlussphase wurde es dann nochmal spannend: die Gastgeber trafen binnen Sekunden doppelt. Fanol Lutolli und Lukas Käufl (82./83.) ließen den Tabellenletzten auf ein Remis hoffen. Pascal Schittler machte diesen einen Strich durch die Rechung und erhöhte auf 2:3 (86.).

SpVgg Hankofen-Hailing – VfB Eichstätt 2:3

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Daniel Rabanter (58. Lennard Stockinger), David Schneider (77. Daniel Zormeier), Simon Pichlmeier, Daniel Ertel, Patrick Choroba, Lukas Käufl, Tobias Gayring (68. Baran Berk), Tobias Lermer, Andreas Wagner, Florian Sommersberger (58. Fanol Lutolli) - Trainer: Tobias Beck

VfB Eichstätt: Jan Sieh, Florian Lamprecht, Johannes Mayer, Bastian Bösl, Daniel Spies, Ferat Nitaj (80. Bryan Alexander Beusch), Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm, Aurel Kuqanaj (91. Lorenz Rachinger), Timo Meixner (75. Dominik Wolfsteiner) - Trainer: Dominik Haußner

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 415

Tore: 0:1 Florian Lamprecht (30.), 0:2 Timo Meixner (74.), 1:2 Fanol Lutolli (82.), 2:2 Lukas Käufl (83.), 2:3 Pascal Schittler (86.)



