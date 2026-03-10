Regionalliga: FC Bayern II feiert vierten Heimsieg in Folge

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Daniel Rabanter (58. Lennard Stockinger), David Schneider (77. Daniel Zormeier), Simon Pichlmeier, Daniel Ertel, Patrick Choroba, Lukas Käufl, Tobias Gayring (68. Baran Berk), Tobias Lermer, Andreas Wagner, Florian Sommersberger (58. Fanol Lutolli) - Trainer: Tobias Beck
VfB Eichstätt: Jan Sieh, Florian Lamprecht, Johannes Mayer, Bastian Bösl, Daniel Spies, Ferat Nitaj (80. Bryan Alexander Beusch), Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Jonathan Grimm, Aurel Kuqanaj (91. Lorenz Rachinger), Timo Meixner (75. Dominik Wolfsteiner) - Trainer: Dominik Haußner
Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 415
Tore: 0:1 Florian Lamprecht (30.), 0:2 Timo Meixner (74.), 1:2 Fanol Lutolli (82.), 2:2 Lukas Käufl (83.), 2:3 Pascal Schittler (86.)