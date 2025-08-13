Regionalliga-Fans sind gegen Montagsspiele

Seit 2021 gibt es keine Montagsspiele mehr in der Bundesliga. Gegen die Austragung zum Wochenstart haben sich zahlreiche Fans und Vereine aufgelehnt, schließlich sind die Anreisen oftmals nicht mit der Arbeit an einem Wochentag zu vereinbaren. In der Regionalliga West wird montags allerdings noch gespielt, so auch am 11. August, als die SSVg Velbert beim VfL Bochum U21 im Ruhrstadion gastierte. Dieser Termin stößt auf wenig Gegenliebe der Fans.

Die Anstoßzeit ist in der Regionalliga West, die offiziell eine Profi-Liga ist, auch ein Problem für manche Mannschaften, denn gerade kleinere Klubs wie die SSVg Velbert stellen keinen reinen Profi-Kader . „Wir spielen am Montag um 20 Uhr, da fast alle Spieler berufstätig sind ist das für uns eine zusätzliche Herausforderung", erzählte Velbert-Coach Ismail Jaroui im Gespräch mit FuPa Niederrhein. Immerhin: Die Anfahrt hielt sich mit rund 35 Kilometern in Grenzen.

FuPa hat im neuen WhatsApp-Kanal der Regionalliga West die Community befragt, was sie denn aktuell von Montagsspielen in der Liga halte. Das Ergebnis konnte kaum eindeutiger ausfallen: 88 Prozent sind gegen eine Austragung der Duelle zum Wochenstart! 11 Prozent sind der Meinung, dass die Spiele am Montag dann in Ordnung sind, wenn sich die Anfahrten wie bei Bochum gegen Velbert im Rahmen halten. Der verbliebene Prozentpunkt spricht sich für die Duelle am unbeliebtesten Spieltermin aus aus.

An den kommenden Spieltagen sind bereits zwei weitere Montagsspiele in der Regionalliga West angesetzt: Der Wuppertaler SV gastiert am 1. September um 19 Uhr beim 1. FC Köln U21, Ende September gastiert um 14 Uhr die U23 von Borussia Mönchengladbach bei der U21 des SC Paderborn. Während die Anfahrt von Wuppertal nach Köln am Rande des Machbaren ist (über 50 Kilometer, allerdings ist der Anstoß schon um 19 Uhr, weshalb Fans sicherlich in den Feierabendverkehr geraten), gehört die Anreise von Gladbach II nach Ostwestfalen zu den weitesten Stecken.

Rund zwei Stunden müssen Fans einplanen, um nach Paderborn zu fahren. An einem Wochentag ist das für viele nicht zu realisieren - vor allem nicht um 14 Uhr! Allerdings tragen die U-Mannschaften in der Regionalliga ihre direkten Duelle gerne zu zuschauerunfreundlichen Anstoßzeiten aus. Vielleicht stellen Paderborn II und Mönchengladbach II zum Start in den Herbst den Zuschauer-Negativrekord der Saison auf, was bei einer derartigen Ansetzung einkalkuliert werden muss. Das ist übrigens bei der laufenden Debatte um eine Regionalliga-Reform ein zusätzliches Pro-Argument dafür, dass U-Mannschaften in eine eigene Liga eingegliedert werden sollten und in den Regionalligen und in der 3. Liga nur noch Erstvertretungen spielen.

