Regionalliga: ETV & St. Pauli siegen erstmals, HSV geht unter

Der FC St. Pauli II kann siegen. – Foto: Imago Images

Der 4. Spieltag der Regionalliga Nord hat die Hamburger Zwischenbilanz noch einmal kräftig durchgeschüttelt. Nach dem späten 3:2-Erfolg des Eimsbütteler TV beim BSV Kickers Emden und der 1:4-Niederlage des FC Eintracht Norderstedt beim VfB Oldenburg standen am Sonntag die beiden U23-Teams im Mittelpunkt. Während FC St. Pauli II gegen SV Werder Bremen II den ersten Saisonsieg feierte, musste der Hamburger SV II gegen SV Drochtersen/Assel eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen.

Für Norderstedt ist die Niederlage kein Beinbruch, aber ein Dämpfer nach dem starken Auftritt unter der Woche. Mit fünf Punkten aus vier Spielen steht die Eintracht weiterhin ordentlich da, musste gegen Oldenburg aber erkennen, wie hoch die Messlatte gegen die Spitzenteams der Liga liegt.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch deutlich zugunsten der Gastgeber. Mats Facklam stellte in der 50. Minute auf 2:1, nur acht Minuten später erhöhte Marc Schröder auf 3:1. Norderstedt geriet damit in eine schwierige Phase und fand nicht mehr entscheidend zurück ins Spiel. In der 78. Minute verwandelte Facklam einen Foulelfmeter zum 4:1 und entschied die Begegnung endgültig.

Oldenburg, vor der Saison in der FuPa-Umfrage als Titelkandidat gehandelt, zeigte früh seine Qualität. Leon Demaj brachte die Gastgeber in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Norderstedt ließ sich davon zunächst nicht abschütteln und kam kurz vor der Pause zurück. Luca Joel Palzer traf in der 41. Minute zum 1:1.

Der FC Eintracht Norderstedt musste beim VfB Oldenburg die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Nach zwei Unentschieden und dem klaren 6:2 gegen BSV Kickers Emden unterlag die Mannschaft von Özden Kocadal beim Tabellenführer mit 1:4.

Der Eimsbütteler TV hat den ersten Sieg nach der Rückkehr in die Regionalliga Nord eingefahren. Beim BSV Kickers Emden gewann die Mannschaft von Can Timo Schultz mit 3:2 und kletterte durch den Dreier vorerst auf Rang 13. Nach dem 2:5 bei SC Weiche Flensburg 08 und dem bitteren 1:2 gegen FSV Schöningen war dieser Erfolg mehr als nur ein tabellarischer Schritt.

Dabei begann die Partie aus ETV-Sicht denkbar schlecht. Schon in der 1. Minute brachte Bogdan Shubin die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Emden, das in dieser Saison schon mehrfach wilde Spielverläufe erlebt hatte, schien früh auf Kurs. Doch Eimsbüttel fand schnell eine Antwort. Karim Ay erzielte in der 18. Minute den Ausgleich und brachte den Aufsteiger zurück in die Partie.

Die Freude hielt jedoch nur zehn Minuten. Theo Schröder traf in der 28. Minute zum 2:1 für die Kickers. Kurz vor der Pause änderte sich die Ausgangslage dann deutlich: Jannes Warnken sah in der 38. Minute die Rote Karte, Emden musste fortan in Unterzahl weiterspielen.

Nach dem Seitenwechsel nutzte der ETV die Überzahl. Erneut war es Ay, der in der 54. Minute zum 2:2 traf. Danach blieb die Partie lange offen. Emden verteidigte den Punkt, Eimsbüttel suchte den ersten Saisonsieg - und wurde in der Schlussminute belohnt. Toralf Hense traf in der 90. Minute zum 3:2 und sorgte für den ersten Regionalliga-Dreier des ETV.

Für den Aufsteiger kann dieser Sieg wichtig für die kommenden Wochen werden. Gerade weil in dieser Saison drei Teams absteigen, zählt jeder frühe Punkt. Eimsbüttel hat nach drei Spielen nun drei Zähler und dürfte vor allem aus dem späten Erfolg Selbstvertrauen ziehen.

HSV ist chancenlos

Ganz anders verlief der Sonntag für den Hamburger SV II. Die Mannschaft von Lukas Anderer verlor ihr Heimspiel gegen SV Drochtersen/Assel deutlich mit 1:4 und bleibt damit weiter ohne Sieg. Nach drei Spielen steht der HSV II bei nur einem Punkt und rutscht auf Rang 17 ab. Die Partie war praktisch schon zur Pause entschieden. Allah Aid Hamid brachte Drochtersen/Assel in der 20. Minute mit 1:0 in Führung, Sean Busch erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. Danach traf erneut Hamid zum 3:0 (42.), ehe Busch nur zwei Minuten später das 4:0 nachlegte. Vier Gegentore binnen 24 Minuten - für den HSV II war das eine bittere erste Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel gelang immerhin Ergebniskosmetik. Radin Amadou verkürzte in der 62. Minute auf 1:4, mehr sprang für die Gastgeber aber nicht heraus. Nach dem 2:3 in Emden und dem späten 2:2 gegen Todesfelde ist die klare Niederlage der nächste Dämpfer. Der HSV II hat zwar erst drei Spiele absolviert, muss aber schnell Stabilität finden, weil die Tabelle im unteren Bereich bereits früh Druck erzeugt. Beim FC St. Pauli II platzt der Knoten

Heute, 14:00 Uhr FC St. Pauli St. Pauli II SV Werder Bremen Werder II 2 1 Abpfiff Der FC St. Pauli II hat den Fehlstart gestoppt und am 4. Spieltag den ersten Dreier der Saison eingefahren. Nach drei Niederlagen gegen SV Todesfelde, Bremer SV und SSV Jeddeloh setzte sich die Mannschaft von Alexander Hahn mit 2:1 gegen SV Werder Bremen II durch. Damit springt St. Pauli II mit drei Punkten auf Rang 14 und verlässt zumindest vorerst die direkten Abstiegsplätze. Die Kiezkicker legten den Grundstein für den Heimsieg mit einem Doppelschlag vor der Pause. Jack Lars Wardius brachte die Gastgeber in der 35. Minute mit 1:0 in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Nikky Goguadze auf 2:0. Für St. Pauli II war das ein wichtiger Moment, nachdem die Mannschaft in den ersten Spielen zwar immer wieder offensive Ansätze gezeigt, defensiv aber zu viele Rückschläge kassiert hatte. Bremen kam in der Schlussphase noch einmal heran. Cimo Röcker traf in der 87. Minute zum 2:1 und machte die Partie wieder eng. St. Pauli II brachte den Vorsprung diesmal jedoch über die Zeit. Gerade nach dem 4:6 in Todesfelde, dem 0:1 gegen Bremen und dem 0:2 in Jeddeloh war dieser Sieg wichtig für die Tabelle und für das Gefühl. Bei drei Absteigern zählt jeder frühe Punkt - und St. Pauli II hat nun den ersten Schritt aus dem Keller gemacht.

3. Spieltag: Eintracht Norderstedt mit starker Leistung

Der 3. Spieltag der Regionalliga Nord hatte aus Hamburger Sicht alles im Angebot: eine Gala, zwei bittere Schlussphasen und einen Fehlstart, der sich weiter verschärft. Während der FC Eintracht Norderstedt gegen BSV Kickers Emden ein deutliches Ausrufezeichen setzte, verpasste der Hamburger SV II gegen SV Todesfelde den ersten Saisonsieg erst in der Nachspielzeit. Der Eimsbütteler TV und FC St. Pauli II warten dagegen weiter auf die ersten Punkte.

ETV verliert Heimdebüt durch spätes Eigentor Mi., 12.08.2026, 18:30 Uhr Eimsbütteler TV ETV Hamburg FSV Schöningen Schöningen 1 2 + Video Bitter verlief auch das Heimdebüt des Eimsbütteler TV. Der Aufsteiger verlor gegen den FSV Schöningen mit 1:2 und bleibt nach zwei Spielen ohne Punkt. Nach dem 2:5 bei SC Weiche Flensburg 08 hatte sich der ETV vor eigenem Publikum eine Reaktion vorgenommen, stand am Ende aber erneut ohne Ertrag da. Nach torloser erster Halbzeit brachte Moussa Doumbouya die Gäste in der 55. Minute in Führung. Der ETV reagierte und kam durch den eingewechselten Jon Willem Pauli in der 74. Minute zum Ausgleich. Damit war die Partie wieder offen, und zumindest der erste Punkt schien greifbar. Doch in der Schlussphase traf es die Hamburger hart. In der 90. Minute unterlief Abdul-Malik Yago ein Eigentor zum 1:2. Damit ging auch das zweite Regionalliga-Spiel des ETV verloren. Die Tabelle liest sich für den Aufsteiger früh unangenehm: null Punkte, 3:7 Tore, Rang 17. Noch ist die Saison jung, doch der Start zeigt bereits, wie wenig Fehler die Regionalliga verzeiht. Norderstedt feiert Gala - Behounek trifft dreimal Mi., 12.08.2026, 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt BSV Kickers Emden Kick. Emden 6 2 + Video Der FC Eintracht Norderstedt hat nach zwei Unentschieden den ersten Saisonsieg gefeiert - und das mit Nachdruck. Gegen den BSV Kickers Emden gewann die Mannschaft von Özden Kocadal deutlich mit 6:2 und sprang mit nun fünf Punkten auf Rang vier der Tabelle. Der Mann des Abends war Jonas Behounek. Der Norderstedter eröffnete in der 22. Minute den Torreigen und legte nach der Pause noch zweimal nach. Zunächst erhöhte Lukas Felix Krüger in der 35. Minute auf 2:0, dann traf Behounek in der 50. und 54. Minute zum 4:0. Nur zwei Minuten später stellte Ezra Kwajo Ampofo sogar auf 5:0. Emden, das zum Start bereits beim 4:4 gegen den HSC Hannover und beim 3:2 gegen den HSV II wilde Spiele erlebt hatte, kam durch Luc Ihorst in der 73. Minute zum 1:5. Lenny Kufrin antwortete in der 80. Minute mit dem sechsten Norderstedter Treffer, ehe Peer Mahncke in der 86. Minute den Endstand herstellte. Für Norderstedt war es mehr als nur der erste Sieg. Nach dem Klassenerhalt in der Vorsaison wirkt die Eintracht früh stabil, offensiv gefährlich und deutlich gefestigt. Mit 9:5 Toren nach drei Spielen zeigt die Mannschaft zudem, dass sie in der Offensive sofort funktioniert. St. Pauli II rutscht ans Tabellenende Mi., 12.08.2026, 19:00 Uhr SSV Jeddeloh Jeddeloh FC St. Pauli St. Pauli II 2 0 Abpfiff + Video Noch schwieriger ist die Lage beim FC St. Pauli II. Die Mannschaft von Alexander Hahn verlor beim SSV Jeddeloh mit 0:2 und steht nach drei Spielen weiter ohne Punkt da. Mit 4:9 Toren rangiert St. Pauli II aktuell am Tabellenende. Jeddeloh, selbst mit zwei Niederlagen und ohne eigenes Tor gestartet, erwischte den besseren Beginn. Keita Taguchi brachte die Gastgeber bereits in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Tim Janßen auf 2:0 (48.) und stellte die Weichen früh auf Heimsieg. Für St. Pauli II blieb es bei einem enttäuschenden Abend. Nach dem wilden 4:6 beim SV Todesfelde und dem 0:1 gegen den Bremer SV sollte in Jeddeloh die Trendwende gelingen. Stattdessen steht nach drei Spieltagen ein klarer Fehlstart. Gerade weil in dieser Saison drei Teams absteigen, ist der Tabellenkeller schon früh relevant. Noch ist nichts entschieden, doch St. Pauli II muss schnell Stabilität finden, um nicht direkt dauerhaft unter Druck zu geraten. HSV II muss sich ärgern Mi., 12.08.2026, 19:30 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II SV Todesfelde Todesfelde 2 2 + Video Der Hamburger SV II war gegen SV Todesfelde ganz nah am ersten Dreier, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen. Nach der Auftaktniederlage beim BSV Kickers Emden führte die Mannschaft von Lukas Anderer kurz vor Schluss mit 2:1, kassierte aber in der 90.+3 Minute noch den Ausgleich. Die Gastgeber gingen durch Kelvin Ojo in der 24. Minute in Führung. Todesfelde, das bereits mit einem 6:4 gegen St. Pauli II und einem 3:3 gegen SV Werder Bremen II spektakulär gestartet war, blieb aber auch diesmal gefährlich. Etienne Sohn traf in der 37. Minute zum 1:1. In der Schlussphase sah alles nach dem ersten HSV-Sieg aus. Mehmet Yildirim erzielte in der 89. Minute das 2:1 und brachte die Hamburger auf Kurs. Doch Todesfelde bewies erneut Comeback-Qualitäten. Lasse Jetz traf tief in der Nachspielzeit zum 2:2. Für den HSV II bleibt nach zwei Spielen ein Punkt. Die Ansätze sind da, doch schon zum zweiten Mal gab es einen späten Rückschlag. Nach dem 2:3 in Emden und dem 2:2 gegen Todesfelde wartet der erste Sieg weiter. Hamburger Bilanz bleibt gemischt Nach dem Mittwoch fällt die Hamburger Zwischenbilanz sehr unterschiedlich aus. Norderstedt setzt sich mit fünf Punkten oben fest und wirkt wie das stabilste Hamburger Team. Der HSV II wartet zwar noch auf den ersten Sieg, hat aber erst zwei Partien absolviert und gegen Todesfelde zumindest einen Punkt geholt. Für den ETV und St. Pauli II ist die Lage dagegen deutlich angespannter. Beide Teams stehen noch ohne Zähler da und brauchen am kommenden Spieltag dringend eine Reaktion. Die Regionalliga Nord hat den Hamburger Klubs in der englischen Woche jedenfalls keine Schonfrist gewährt. _______ So lief der 2. Spieltag der Regionalliga Nord: Nach HSV und Eimsbüttel verliert auch FC St. Pauli in der Regionalliga Hohe ETV-Pleite im ersten Spiel

Im Mittelpunkt stand ein Spieler, den man in Hamburg bestens kennt: Rasmus Tobinski, in der vergangenen Saison noch für Altona 93 aktiv, entschied die Partie mit einem Dreierpack nahezu im Alleingang. Für den ETV wurde es vor allem in der ersten Halbzeit schwierig, weil Weiche früh die Kontrolle übernahm und den Aufsteiger schnell unter Druck setzte. Tobinski bringt Weiche früh auf Kurs Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen nach 14 Minuten in Führung. Tobinski traf zum 1:0 und legte nur sieben Minuten später nach. Mit dem 2:0 in der 21. Minute stellte der Angreifer die Weichen früh auf Heimsieg. Der ETV brauchte einige Zeit, um in die Partie zu finden, meldete sich dann aber zurück. Toralf Hense verkürzte in der 37. Minute auf 1:2 und gab dem Aufsteiger neue Hoffnung. Doch diese hielt nicht lange: Noch vor der Pause stellte Kevin Ntika in der 40. Minute auf 3:1 für Weiche. Der Treffer war aus Eimsbütteler Sicht besonders bitter, weil der Anschluss gerade erst gelungen war. ETV findet keine Stabilität Auch nach dem Seitenwechsel gelang es dem ETV nicht, die Partie dauerhaft zu beruhigen. Torben Marten erhöhte in der 58. Minute auf 4:1 und sorgte damit früh für eine klare Richtung. Zwar wechselte Schultz mehrfach und brachte unter anderem Jon Willem Pauli, Lamin Beuck, Karim Ay und Jamel Gramberg, doch die Gastgeber blieben gefährlicher. In der 78. Minute krönte Tobinski seinen starken Auftritt mit dem dritten Treffer des Tages. Das 5:1 war die endgültige Entscheidung. Kurz darauf gelang dem eingewechselten Beuck noch Ergebniskosmetik: In der 81. Minute traf er zum 2:5-Endstand. Für den SC Weiche Flensburg 08 ist der klare Sieg der erste Dreier der Saison nach dem 1:1 zum Auftakt beim VfB Lübeck. Der Eimsbütteler TV muss dagegen schnell die richtigen Schlüsse ziehen. Die Rückkehr in die Regionalliga begann mit einem harten Lehrstück - und mit der Erkenntnis, dass Fehler auf diesem Niveau konsequent bestraft werden. ________________ Norderstedt holt nächsten Punkt

Der FC Eintracht Norderstedt bleibt auch nach dem 2. Spieltag ungeschlagen, muss aber weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Beim FSV Schöningen holte das Team von Trainer Özden Kocadal ein 1:1 und steht damit nach zwei Partien bei zwei Punkten. Wie schon beim 2:2 gegen den SV Atlas Delmenhorst musste Norderstedt auch diesmal einen Rückstand verarbeiten. Die Partie war gerade einmal zwei Minuten alt, als Jordi Njoya die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Für Norderstedt war es ein früher Schock, zumal Schöningen mit dem Rückenwind des 2:0-Auftaktsiegs beim SSV Jeddeloh in die Begegnung gegangen war. Die Eintracht brauchte etwas, stabilisierte sich aber und blieb im Spiel. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich Norderstedt: Oberliga-Knipser Luca Joel Palzer traf in der 56. Minute zum 1:1. Danach blieb die Partie offen, weitere Treffer fielen jedoch nicht. Tabellarisch ist Norderstedt nach zwei Remis schwer einzuordnen. Einerseits steht die Mannschaft ungeschlagen da und hat gegen zwei solide gestartete Gegner gepunktet. Andererseits wurden sowohl gegen Atlas als auch in Schöningen mögliche Siege verpasst. Mit 3:3 Toren und zwei Punkten rangiert die Eintracht aktuell im Mittelfeld der Liga. ________________ Fehlstart des FC St. Pauli II

Der Fehlstart des FC St. Pauli II in der Regionalliga Nord ist perfekt. Nach dem wilden 4:6 beim Aufsteiger SV Todesfelde verlor die Mannschaft von Trainer Alexander Hahn auch ihr erstes Heimspiel der Saison. Gegen den Bremer SV setzte es eine knappe 0:1-Niederlage, wodurch die Kiezkicker nach zwei Partien weiter ohne Punkt dastehen. Die Partie begann denkbar ungünstig. Schon in der 6. Minute brachte Bastian Redecker die Gäste aus Bremen mit 1:0 in Führung. Damit lief St. Pauli II früh einem Rückstand hinterher und musste gegen einen Gegner anrennen, der nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Hannover 96 II selbst unter Druck stand. Die Hausherren suchten in der Folge nach Antworten, kamen aber nicht mehr entscheidend durch. Hahn reagierte zur Pause mit der Einwechslung von Abdul-Bassitou Alassani für Ammon Moser, später kamen unter anderem Noah Gumpert, Luca Günther, Mamadou Djalo und Wissou Kaba. Am Ergebnis änderte das nichts mehr. Für den Bremer SV ist der Auswärtssieg der erste Dreier der Saison. St. Pauli II dagegen bleibt nach zwei Spieltagen im Tabellenkeller hängen. Vier erzielte Tore aus dem Auftaktspiel zeigen zwar, dass offensiv Qualität vorhanden ist, doch nach sieben Gegentreffern und zwei Niederlagen ist die Lage früh unangenehm. Am nächsten Spieltag braucht die U23 eine Reaktion, um nicht direkt im unteren Bereich der Tabelle festzustecken.

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Kein HSV-Comeback nach Rückstand