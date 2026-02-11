 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Regionalliga: Es gibt eine weitere Spielabsage

Regionalliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholpartien.

von red · Heute, 09:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

In der Regionalliga Nord sind für das kommende Wochenende sechs Nachholspiele angesetzt. Allerdings gibt es schon jetzt eine Absagenflut, denn es sind bereits fünf Begegnungen davon witterungsbedingt abgesagt.

Sa., 14.02.2026, 15:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
15:30live

Ein Aufsteiger gegen ein Spitzenteam – das klingt nach Rollenverteilung, ist aber in dieser Tabelle voller Fallstricke. Altona 93 (Aufsteiger) steht auf Rang 17 mit 15 Punkten aus 20 Spielen (24:51 Tore) – tief im Abstiegskampf, mit einer Defensive, die schon zu oft aufgerissen wurde. Und dann kommt SSV Jeddeloh, Vierter mit 41 Punkten aus 20 Spielen (49:25 Tore): oben etabliert, torgefährlich, stabil.

Genau darin liegt die brutale Spannung dieses Nachholspiels. Für Altona ist es die Art Partie, die man sich im Abstiegskampf eigentlich nicht wünscht – und zugleich die seltene Chance, sich mit einem einzigen Nachmittag neu zu behaupten. Für Jeddeloh ist es das klassische Spiel, in dem man mehr verlieren kann als gewinnen: Wer oben steht, muss liefern, auch auswärts, auch gegen einen Gegner, der ums nackte Dasein spielt. In einer Liga mit einem Aufsteiger und drei Absteigern prallen hier zwei Wahrheiten aufeinander: oben der Anspruch, unten die Angst – und beides macht Spiele oft unberechenbar.

So., 15.02.2026, 14:00 Uhr
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
Abgesagt

