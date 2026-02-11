Regionalliga: Es gibt eine weitere Spielabsage

---

Ein Aufsteiger gegen ein Spitzenteam – das klingt nach Rollenverteilung, ist aber in dieser Tabelle voller Fallstricke. Altona 93 (Aufsteiger) steht auf Rang 17 mit 15 Punkten aus 20 Spielen (24:51 Tore) – tief im Abstiegskampf, mit einer Defensive, die schon zu oft aufgerissen wurde. Und dann kommt SSV Jeddeloh, Vierter mit 41 Punkten aus 20 Spielen (49:25 Tore): oben etabliert, torgefährlich, stabil.

Genau darin liegt die brutale Spannung dieses Nachholspiels. Für Altona ist es die Art Partie, die man sich im Abstiegskampf eigentlich nicht wünscht – und zugleich die seltene Chance, sich mit einem einzigen Nachmittag neu zu behaupten. Für Jeddeloh ist es das klassische Spiel, in dem man mehr verlieren kann als gewinnen: Wer oben steht, muss liefern, auch auswärts, auch gegen einen Gegner, der ums nackte Dasein spielt. In einer Liga mit einem Aufsteiger und drei Absteigern prallen hier zwei Wahrheiten aufeinander: oben der Anspruch, unten die Angst – und beides macht Spiele oft unberechenbar.