 2026-02-04T11:15:37.617Z

Allgemeines

Regionalliga: Es gibt drei weitere Spielabsagen

Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 21. Spieltags.

von red · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Hertha BSC II
Erfurt
Babelsberg
FC CZ Jena

Am 21. Spieltag der Regionalliga Nordost meldet sich die Liga nach witterungsbedingter Zwangspause zurück. Fünf Partien sollten den Neustart markieren, vier weitere Begegnungen fielen bereits dem Winter zum Opfer. Am heutigen Mittwoch sind nun drei weitere Begegnungen abgesagt worden. Dies sind: VSG Altglienicke gegen FC Eilenburg, FC Carl Zeiss Jena gegen FSV Zwickau und ZFC Meuselwitz gegen BFC Dynamo.

---

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
19:00live

Der Wiederbeginn der Regionalliga Nordost startet mit einer Begegnung, die bereits im Hinspiel reichlich Emotionen freisetzte. Magdeburgs Zweite empfängt den Chemnitzer FC, zwei Teams, getrennt nur durch einen Punkt. Der 1. FC Magdeburg II steht mit 26 Zählern auf Rang sieben, Chemnitz folgt mit 25 Punkten dahinter.

Das Hinspiel war ein offener Schlagabtausch mit sechs Toren. Beim 4:2-Auswärtssieg in Chemnitz traf Magnus Baars doppelt, darunter der entscheidende Treffer tief in der Nachspielzeit. Chemnitz zeigte Moral, kam zweimal zurück, musste sich am Ende aber geschlagen geben. Nach den witterungsbedingten Spielabsagen liegt nun enorme Spannung auf diesem Auftakt. Beide Teams wissen: Wer hier gewinnt, setzt sofort ein Zeichen im dichten Mittelfeld der Liga.

---

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
14:00live

Dieses traditionsreiche Duell trägt die ganze Wucht der Regionalliga Nordost in sich. Der Hallesche FC geht als Sechster mit 32 Punkten in die Partie, Rot-Weiß Erfurt reist als Tabellendritter mit 37 Zählern an. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch frisch und emotional aufgeladen.

Vor 10942 Zuschauern drehte Halle einen Rückstand und gewann in Erfurt mit 2:1. Die Partie war geprägt von Intensität, einem frühen Platzverweis gegen Erfurts Benny Boboy und einer dramatischen Schlussphase. Nun kommt es zur Neuauflage – unter anderen Vorzeichen, aber mit unverändert hoher Brisanz. Erfurt will den Kontakt zur Spitze halten, Halle vor heimischem Publikum seine Ambitionen untermauern. Nach Wochen ohne Pflichtspiel wird sofort volle Leidenschaft gefordert.

---

So., 08.02.2026, 14:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
Abgesagt

---

So., 08.02.2026, 14:00 Uhr
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
Abgesagt

---

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
Abgesagt

---

Fr., 06.02.2026, 19:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC II
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
Abgesagt

---

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
FC Eilenburg
FC EilenburgEilenburg
Abgesagt

---

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde
Abgesagt

---

So., 08.02.2026, 14:00 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie
Abgesagt

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________