Regionalliga: Erzgebirge Aue reist zum Spitzenduell nach Chemnitz

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Nach dem 2:1 gegen den BFC Preussen wartet auf den FC Erzgebirge Aue am kommenden Spieltag der Regionalliga Nordost das Derby beim Chemnitzer FC. Aue reist mit einem Erfolgserlebnis nach Chemnitz – und mit der Erinnerung an zwei jüngste Siege gegen den Rivalen im Sachsenpokal.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie wieder ausgeglichen. In der 67. Minute fiel durch ein Eigentor von Paul Wagner der Treffer zum 1:1. Damit war der Vorsprung des Gastgebers aus der ersten Halbzeit zunächst dahin. Aue musste sich erneut nach vorn arbeiten, um den Heimsieg zu sichern.

Aue kann mit dem Rückenwind eines Heimsieges in das Derby gehen. Am vergangenen Sonntag setzten sich die Veilchen im Erzgebirgsstadion mit 2:1 gegen den BFC Preussen durch. Vor 7581 Zuschauern fiel die erste Entscheidung der Partie in der 26. Minute. Simon Skarlatidis brachte Aue mit 1:0 in Führung.

Für den FC Erzgebirge Aue steht am Samstag das nächste Ligaspiel auf dem Programm. Am fünften Spieltag der Regionalliga Nordost geht es zum Chemnitzer FC. Anstoß im eins-Stadion an der Gellertstraße ist am 15. August 2026 um 16 Uhr. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Kai Kaltwaßer.

Kamm sorgt für die Entscheidung

In der 80. Minute gelang Aue der entscheidende Treffer. Willi Alfons Kamm erzielte das 2:1. Damit blieb es bis zum Abpfiff bei diesem Ergebnis. Für den FC Erzgebirge Aue bedeutete das einen Heimsieg im letzten Spiel vor dem anstehenden Derby in Chemnitz.

Nun wartet der CFC

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt nicht. Bereits am Samstag richtet sich der Blick auf das Duell mit dem Chemnitzer FC. Das Auswärtsspiel ist zugleich der nächste Ligatermin für Aue.

Ein Blick zurück auf die jüngsten Duelle

Die jüngsten vier aufgeführten Begegnungen zwischen Chemnitz und Aue liefern ein wechselhaftes Bild. Im Sachsenpokal am 22. April 2026 gewann der FC Erzgebirge Aue beim Chemnitzer FC mit 2:0. Auch das Sachsenpokal-Duell am 22. März 2025 entschied Aue in Chemnitz mit 2:0 für sich. Dazwischen liegt eine deutliche Niederlage: Im Sachsenpokal am 22. März 2023 setzte sich der Chemnitzer FC mit 3:0 durch.

Der letzte Ligavergleich liegt länger zurück

Der jüngste aufgeführte Vergleich in der 3. Liga datiert vom 24. April 2016. Damals trafen beide Mannschaften im Erzgebirgsstadion aufeinander. Der FC Erzgebirge Aue gewann die Partie mit 2:0. Damit liegt der letzte in den Angaben aufgeführte Ligavergleich bereits mehr als zehn Jahre zurück.

Die Gesamtbilanz

In der Gesamtbilanz aus Sicht des FC Erzgebirge Aue stehen 15 Siege, zehn Unentschieden und 20 Niederlagen. Diese Zahlen zeigen zugleich, wie umkämpft die Geschichte des Duells ist. Insgesamt liegt Aue in dieser Bilanz hinter dem Chemnitzer FC, auch wenn die beiden jüngsten aufgeführten Pokal-Begegnungen jeweils an die Veilchen gingen.