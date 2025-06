Regionalliga-Eröffnungsspiel steht fest: Ansbach empfängt Bayreuth

Jetzt ist es raus! Am Montagvormittag veröffentlichte der Bayerische Fußball-Verband (BFV), wer das Eröffnungsspiel in der Regionalliga Bayern bestreiten darf. Demzufolge werden die SpVgg Ansbach und die SpVgg Bayreuth am Donnerstag, den 24. Juli um 19 Uhr im Xaver-Bertsch-Sportpark die Spielzeit 2025/26 einläuten. Die Auftaktpartie überträgt BR24Sport wieder im Livestream. Wichtig für alle Klubs: Der komplette Spielplan mit allen Partien soll voraussichtlich am Ende dieser oder am Anfang der kommenden Woche veröffentlicht werden.

"Wir sind riesig stolz, dass wir den Zuschlag für das Eröffnungsspiel erhalten haben und freuen uns, das erste Spiel der neuen Saison ausrichten zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass wir mittlerweile ein gutes Aushängeschild für die Regionalliga Bayern sind und dass es ein Stück weit auch unseren Stellenwert unterstreicht, wenn das Eröffnungsspiel in diesem Jahr nach Ansbach geht", sagt Christoph Hasselmeier, Ansbachs Sportlicher Leiter, und wirft schon mal einen kleinen Blick voraus: "Bayreuth kennt die Liga gut und wird gewiss ambitionierte Ziele haben. Insgesamt wird das ein schweres Heimspiel für uns. Dennoch glauben wir an einen Erfolg und einen guten Saisonstart mit unseren grandiosen Fans im Rücken."



BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium den Spielbetrieb in Bayern verantwortet, freut sich ebenfalls auf die neue Spielzeit: "Diese Saison verspricht Spannung, weil es in meinen Augen aufgrund einer Vielzahl an Veränderungen in den Klubs aktuell noch sehr schwer ist, einen Favoriten auszumachen. Dass Bayreuth zum Kreis der Titelanwärter zählt, ist für mich aber unbestritten - von daher freue ich mich auf eine farbenfrohe Eröffnungsfeier und ein packendes Spiel vor vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in Ansbach."



Die Saisonpremiere ist zugleich auch die Fortsetzung der Partnerschaft des Bayerischen Fußball-Verbandes mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) – wie in der abgelaufenen Saison hat die Regionalliga Bayern auch in der kommenden Spielzeit ihren Stammplatz im Livecenter von BR24Sport. Dort wird Spieltag für Spieltag immer zum festen Sendetermin freitags ab 19 Uhr das Topspiel der Woche im Livestream gezeigt.