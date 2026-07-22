Regionalliga-Eröffnungsspiel: Derby läutet Jubiläumsjahr ein

Marvin Weiß würde gerne wie hier auf dem Bild aus dem November 2024 wieder gegen Schweinfurt 05 jubeln, – Foto: Imago Images

Es ist soweit! Am morgigen Donnerstag startet die Regionnalliga Bayern mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Aubstadt und dem 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison 2026/27. Es ist eine besondere Spielzeit, geht die 20212 nach der Ligenreform ins Leben gerufene bayerische Staffel damit doch in ihr 15. Jahr.

Dem kleinen Dorfklub aus dem Grabfeld wird nach 2021 bereits zum zweiten Mal die Ehre zuteil, ein Eröffnungsspiel ausrichten zu dürfen. Eine große ehre für die kleine Gemeinde, die nur gut 700 Einwohner zählt. Da wird sprichwörtlich das ganze Dorf auf den Beinen sein, wenn der große Nachbar aus Schweinfurt sich ein Stelldichein gibt.

"Wir haben alles in allem eine gute Vorbereitung absolviert. Aber wie es halt immer so ist vor dem Start in eine neue Saison, wissen wir noch nicht so recht, wo wir stehen. Aber so geht es ja allen Teams", meint Aubstadts erfahrener Coach Claudiu Bozesan. Dem 59-Jährigen ist aber auch anzumerken, dass er dem Duell mit dem Lokalrivalen entegegenfiebert: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir das Eröffnungsspiel gegen Schweinfurt ausrichten dürfen. Es ist ein unterfränkisches Derby und wir gehen davon aus, dass wir vor einer tollen Kulisse spielen dürfen." Personell haben die Aubstädter drei Ausfälle zu verzeichnen. Neuzugang und Rückkehrer Adrian Kireski, der eine Schlüsselrolle einnehmen soll, macht den Verantwortlichen Sorgen. Die Fußverletzung des 25-Jährigen ist hartnäckiger als gedacht, sodass er die Vorbereitung zu einem Großteil verpasst hat. Die Hoffnung beim TSV ist, dass er in ein bis zwei Wochen in den Trainingsbetrieb einsteigen kann. Zudem werden die angeschlagenen Nico Schmidt und Egor Zelenskiy nicht mitwirken können.