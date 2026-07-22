Regionalliga-Eröffnungsspiel: Derby läutet Jubiläumsjahr ein

Es ist soweit! Am morgigen Donnerstag startet die Regionnalliga Bayern mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem TSV Aubstadt und dem 1. FC Schweinfurt 05 in die neue Saison 2026/27. Es ist eine besondere Spielzeit, geht die 20212 nach der Ligenreform ins Leben gerufene bayerische Staffel damit doch in ihr 15. Jahr.
"Wir haben alles in allem eine gute Vorbereitung absolviert. Aber wie es halt immer so ist vor dem Start in eine neue Saison, wissen wir noch nicht so recht, wo wir stehen. Aber so geht es ja allen Teams", meint Aubstadts erfahrener Coach Claudiu Bozesan. Dem 59-Jährigen ist aber auch anzumerken, dass er dem Duell mit dem Lokalrivalen entegegenfiebert: "Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir das Eröffnungsspiel gegen Schweinfurt ausrichten dürfen. Es ist ein unterfränkisches Derby und wir gehen davon aus, dass wir vor einer tollen Kulisse spielen dürfen." Personell haben die Aubstädter drei Ausfälle zu verzeichnen. Neuzugang und Rückkehrer Adrian Kireski, der eine Schlüsselrolle einnehmen soll, macht den Verantwortlichen Sorgen. Die Fußverletzung des 25-Jährigen ist hartnäckiger als gedacht, sodass er die Vorbereitung zu einem Großteil verpasst hat. Die Hoffnung beim TSV ist, dass er in ein bis zwei Wochen in den Trainingsbetrieb einsteigen kann. Zudem werden die angeschlagenen Nico Schmidt und Egor Zelenskiy nicht mitwirken können.
Wie viele Zuschauer genau kommen werden, können die Aubstädter nur schwer einschätzen, zumal das Spiel auch im BR24Sport-Livestream zu sehen sein wird. Sicher ist: Der Gästeblock wird pickepackevoll werden. Die Schweinfurter schrieben am Montag auf ihrer Homepage, dass nur noch ein letztes Ticketkontingent für den Gästebereich zur Verfügung steht.
In Schweinfurt beginnt mit der Saison 2026/27 die Nach-Markus-Wolf-Ära. Der Geschäftsführer und Hauptsponsor hatte sich bekanntlich im April mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern zurückgezogen. Der Abstieg aus der 3. Liga war da längst besiegelt. Wenig überraschend stand nach der Rückversetzung in den Amateurfußball ein großer Umbruch an. Bis auf wenige Ausnahmen gehen die Schnüdel mit einem komplett veränderten Gesicht in die neue Saison. Die primäre Aufgabe für den neuen Trainer Jan Gernlein war es in den intensiven Wochen der Vorbereitung - und wird es auch in den kommenden Wochen noch sein - eine schlagkräftige Mannschaft zu finden. Wie gut das bisher schon gelungen ist, wird das erste Spiel in Aubstadt zeigen, wo der FC 05 auf einen Gegner trifft, der über eine in weiten Teilen eingespielte Truppe verfügt. Die Konkurrenz traut den Schnüdeln jedenfalls viel zu. 10 von 19 Coaches haben in einer BFV-Umfrage zu den Favoriten der Saison den FC 05 auf dem Zettel...