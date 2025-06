Regionalliga-Erfahrung inklusive: Riesen-Umbruch beim SV Niederbachem

Mit dem fünften Platz in der Bezirksliga hat der SV Niederbachem in der vergangenen Saison ein echtes Ausrufezeichen gesetzt - jetzt soll der nächste Schritt folgen. Dem ein oder anderen schmerzhaften Abgang stehen einige vielversprechende Neuzugänge gegenüber.

Logisch, dass sich auch auf der Zugangs-Seite sehr viel getan hat. Mit Tobias Schreiner bekommt Niederbachem sehr viel Erfahrung dazu - der 30-Jährige lief fast 200 Mal in Bezirks- und Landesliga auf, stand für den VfL Rheinbach 2016/17 sogar neun Mal in der Mittelrheinliga auf dem Platz. Als frischgebackener Landesliga-Meister mit dem SSV Bornheim wechselt der Mittelfeldmann nun zum SVN. Zur Kategorie Erfahrung gehört auch Tae-jin Kim, der zuletzt für Fortuna Bonn in der Landesliga auflief. Mit seinen 35 Jahren hat der Koreaner alles gesehen - für den KSV Hessen Kassel sammelte Kim sogar schon Einsätze in der Regionalliga Süd.

So ein hohes Alter hat der 23-jährige Luka Stjepanovic noch nicht, Erfahrung auf hohem Niveau aber schon. Der frühere Spieler vom damaligen Mittelrheinligisten Blau-Weiß Friesdorf kommt vom Bonner A-Ligisten FC Pech nach Niederbachem. Abwehrmann Wootaek Choi war in der vergangenen Saison unangefochtener Stammspieler beim Tabellendritten 1. FC Niederkassel und läuft in Zukunft für den SVN auf. Auch Hüseyin-Bedran Gül kommt aus Niederkassel.