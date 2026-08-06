Regionalliga-Erfahrung für Westerhausen: "Für uns extrem wertvoll"

– Foto: Gina Tiller

Mit dem ehemaligen lettischen Nationalspieler Jevgenijs Kazacoks hatte sich der SV 1890 Westerhausen im Sommer bereits einen sehr erfahrenen Neuzugang - unter vielen jungen - gesichert. Kurz vor dem Saisonstart hat der Verbandsligist noch einmal mit Routine nachgelegt.

Bocar Djumo hat sich der Wolfsberg-Elf angeschlossen. "Seine Erfahrung ist für uns extrem wertvoll", sagt Westerhausen-Coach Garrit Golombek über den 31-Jährigen, der zuletzt in der zweiten isländischen Liga gespielt hat und zuvor schon viele Jahre in Deutschland aktiv war. Zum Spielerprofil:

Von 2016 bis 2017 spielte Djumo für den FC International Leipzig, gefolgt von zweieinhalb Jahren beim FC Oberlausitz Neugersdorf. Von 2019 bis 2025 gehörte der ehemalige portugiesische Junioren-Nationalspieler zum Stammpersonal beim BSV Schwarz-Weiß Rehden. Insgesamt stehen 92 Oberliga-Einsätze sowie 150 Regionalliga-Partien in der Vita des Routiniers. Außerdem sammelte der frühere Junior von Inter Mailand in seiner Laufbahn Erfahrungen in der zweiten Liga Portugals sowie den ersten Ligen Maltas und Rumäniens.

Routinier mit einem außergewöhnlichen Positionsprofil

"Einen Mann wie ihn in der Verbandsliga in den eigenen Reihen zu haben, ist schon eine Hausnummer", freut sich Golombek über die Verpflichtung: "Dazu kann man unserem Sportdirektor Chris Heimlich nur gratulieren." Zumal der 1,90 Meter große Linksfuß ein außergewöhnliches Positionsprofil mitbringt: "Er kann sowohl im Sturm als auch in der Innenverteidigung spielen."