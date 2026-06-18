Regionalliga-Erfahrung für Römstedt!

– Foto: FuPa Lüneburg

Dem MTV Römstedt gelang der souveräne Wiederaufstieg in die Landesliga Lüneburg. Der zweite Aufenthalt soll länger als ein Jahr andauern, weshalb ein weiterer Hochkaräter verpflichtet wurde.

Eliezer Correia Cá wird zur Mannschaft von Trainer Alexander Schreiber stoßen. Der Innenverteidiger soll laut Vereinsmitteilung die durch das Ausscheiden von Kapitän Bastian Bechtloff, der über 400 Pflichtspiele für Römstedt absolvierte, entstandene Lücke schließen. Die Fähigkeiten bringt Correia Cá zweifellos mit, obwohl er zuletzt nur noch für die LSK-Zweitvertretung in der Kreisliga auflief. Denn in Lüneburg sowie bei Altona 93 absolvierte insgesamt 75 Regionalliga-Begegnungen.

Nachdem der 30-Jährige - einst sogar in die portugiesische U18-Nationalmannschaft berufen - aus beruflichen Gründen kürzer trat, wolle er „noch einmal auf höherem Niveau angreifen". Correia Cá könnte dabei direkt zu einer Säule avancieren. „Eli hat in den bisherigen Trainingseinheiten in allen Belangen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Er bringt viel Erfahrung, Präsenz und Qualität mit und passt menschlich hervorragend in unsere Mannschaft“, schwärmte Schreiber, dessen Team die Bezirksliga Lüneburg I mit 90 von 102 möglichen Punkten dominierte, nachdem es in der Vorsaison eine Spielklasse höher doch klar unterlegen war.