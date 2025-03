Regionalliga-Erfahrung für Ramlingen-Ehlershausen

Offensiv hat man die sechst-meisten Tore der Liga geschossen. Um in der kommenden Saison in dieser Statistik noch besser dazustehen, sicherte sich der Landesligist die Dienste von einem erfahrenen Stürmer, der in der Vergangenheit schon mehrfach unter Beweis gestellt hatte, dass er torgefährlich ist.

Felix Krüger ist 31 Jahre alt und spielte in der Jugend unter anderem in NLZ von Hannover 96. Im Herrenbereich war er für OSV Hannover, HSC Hannover, dem TSV Havelse und Eintracht Celle tätig. Insgesamt kommt der 2-Meter-Mann auf 29 Spiele und 34 Tore in der Landesliga Lüneburg, 39 Spiele und 18 Tore in der Landesliga Hannover, 14 Spiele und ein Tor in der Regionalliga und insgesamt 44 Spiele in der Oberliga, in denen er acht Tore erzielte. In der aktuellen Saison stand der Mittelstürmer 22 Mal auf dem Feld, 19 Mal als Joker und erzielte drei Tore.