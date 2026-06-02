Regionalliga-Erfahrung für Kareth: TSV schnappt sich Tobias Hoch 30-jähriger Schienenspieler hat in Vilzing und bei Jahn Regensburg II reichlich höherklassige Erfahrung gesammelt von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Namhafte Neuerwerbung für den TSV Kareth-Lappersdorf: Tobias Hoch. – Foto: Imago/Beautiful Sports

Bezirksliga-Champion TSV Kareth-Lappersdorf hat einen beachtlichen Transfer für die kommende Saison in der Landesliga Mitte getätigt. Wie der TSV am Dienstag öffentlich machte, wird Tobias Hoch künftig auf Kareths Höhen auflaufen. Der 30-jährige Schienenspieler bringt jahrelange Erfahrung aus der Regional- und Bayernliga mit. Achteinhalb Jahre gehörte er dem Kader der DJK Vilzing an. Beide Seiten, Verein und Spieler, sind davon überzeugt, dass das ein „perfect match“ abgeben werde.

Matthias Heigl, Sportlicher Leiter und Co-Trainer in Personalunion, freut sich ungemein über die Zusage von Hoch: „Mit Tobias dürfen wir einen Spieler in unseren Reihen begrüßen, der über viele Jahre hinweg auf hohem Niveau in der Regional- und Bayernliga seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Umso mehr freut es uns, dass Tobias sich für unseren Weg entschieden hat. Besonders bemerkenswert dabei: Seine Zusage erfolgte zu einem Zeitpunkt, als noch gar nicht feststand, in welcher Liga wir in der kommenden Saison antreten werden. Diese Entscheidung zeigt nicht nur seine Überzeugung von unserem Verein, sondern auch seinen Charakter und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen – unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen.“



Weiter führt Heigl aus: „Tobias ist auf und neben dem Platz eine echte Persönlichkeit. Seine Spielintelligenz, seine Torgefahr und seine enorme Präsenz machen ihn zu einem Spieler, der einer Mannschaft sofort weiterhilft. Dazu kommt seine kommunikative Art, mit der er Mitspieler mitnimmt und auf dem Platz Verantwortung übernimmt. Mit seiner Erfahrung aus vielen Jahren höherklassigem Fußball bringt er genau die Qualitäten mit, die eine Mannschaft stärker machen. Wir sind überzeugt, dass er uns sportlich wie menschlich bereichern und unserer Mannschaft wichtige Impulse geben wird. Persönlich freue ich mich besonders über diesen Transfer. Ich habe schon seit längerer Zeit versucht, Tobias von unserem Weg zu überzeugen, und bin sehr froh, dass es nun endlich geklappt hat. Umso höher ist seine Entscheidung einzuschätzen, da er auch andere Angebote aus höheren Spielklassen hatte. Dass er sich dennoch für uns entschieden hat, spricht für seinen Charakter und seine Einstellung.“





Kareths sportlicher Leiter Matthias Heigl (rechts) präsentiert den Neuzugang mit der Rückennummer 89. – Foto: TSV Kareth-Lappersdorf





Auch Hoch selbst blickt der neuen fußballerischen Aufgabe beim TSV Kareth-Lappersdorf voller positiver Gefühle entgegen. Für seine Zusage nennt er einige Beweggründe: „Als ich zuletzt mit Thalmassing daheim gegen Kareth spielte, war ich vom Fußball von Trainer Basti Lerch und von der Karether Mannschaft sofort total begeistert. Hiervon möchte ich ein Bestandteil sein, weil ich davon überzeugt bin, dass ich meine Qualitäten hier gut einbringen kann. Meiner Meinung nach gehört Kareth sogar noch eine Ligastufe weiter nach oben. Verein und Infrastruktur sind einfach irre. Und: Wenn ich höre, dass im Sommer wieder einige Spieler aus der A-Jugend mit nach oben kommen, bekomme ich ein supertolles Gefühl. Denn ich liebe es, mit jungen Menschen zu arbeiten. Junge Spieler möchte ich unterstützen mit der Erfahrung und Qualität, die ich auf höherklassigem Niveau sammeln konnte. Des Weiteren hat es ein paar Veränderungen in meinem Leben gegeben. Beruflich sowie mit meiner Partnerin an der Hand, lässt sich das Engagement in Kareth sehr gut vereinbaren. Ich freue mich riesig auf die Zeit und hoffe, dass ich meinen Impact, meine Erfahrung und alle Werte, die ich generell mit mir trage, gut in die sehr junge Karether Mannschaft mit einbringen kann“, führt der 30-Jährige aus.









Tobias Hoch wurde im NLZ des SSV Jahn ausgebildet, sammelte in der 2. Mannschaft der Regensburger die ersten Sporen im höherklassigen Herrenfußball. Im Sommer 2017 folgte der Wechsel zur DJK Vilzing. Am Huthgarten entwickelte sich der wuchtige Schienenspieler, der die rechte Außenbahn beackert, von einem jungen Talent zu einem wichtigen Leistungsträger. 2022 feierte Hoch mit der DJK den erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga. In der höchsten Amateurklasse Bayerns kam er anschließend 77 Mal zum Einsatz. Aufgrund einer beruflichen Neuorientierung, gepaart mit verletzungsbedingten Rückschlägen, sagte er den Vilzingern im vergangenen Winter nach achteinhalb Jahren Lebewohl. Die zurückliegende Frühjahrsrunde verbrachte Hoch beim FC Thalmassing in der Bezirksliga Süd.