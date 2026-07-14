Regionalliga-Erfahrung für Eintracht Mahlsdorf

Jonas Burda für Hertha 03 gegen Babelsberg – Foto: Kerstin Kellner

Oberligist Eintracht Mahlsdorf hat sich mit Jonas Burda verstärkt. Der 22-jährige Linksfuß wechselt vom Regionalligisten Hertha 03 Zehlendorf nach Mahlsdorf und soll künftig die linke Außenbahn beleben

Eintracht Mahlsdorf treibt die Planungen für die neue Oberliga-Saison weiter voran und hat mit Jonas Burda den nächsten Neuzugang präsentiert. Der 22-Jährige kommt vom Regionalligisten Hertha 03 Zehlendorf und verstärkt künftig die linke Seite der Berliner. Mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten soll er eine wichtige Rolle im Kader der Mahlsdorfer übernehmen.

Obwohl Burda noch zu den jüngeren Spielern gehört, bringt er bereits eine beachtliche Anzahl an Einsätzen im Herrenbereich mit. In den vergangenen Jahren absolvierte der Linksfuß insgesamt 39 Partien in der Regionalliga sowie weitere 45 Spiele in der Oberliga. Diese Erfahrung dürfte dem ambitionierten Oberligisten zugutekommen, der sich für die kommende Spielzeit erneut hohe Ziele gesetzt hat.

Ausbildung beim 1.FC Union

Seine fußballerische Ausbildung genoss Burda bei renommierten Berliner Nachwuchsvereinen. Stationen beim 1. FC Union Berlin, Tennis Borussia Berlin und Viktoria Berlin prägten seine Entwicklung, ehe er zuletzt für Hertha 03 Zehlendorf in der Regionalliga auflief. Dort sammelte er weitere Spielpraxis auf hohem Niveau und empfahl sich für den nächsten Karriereschritt.

Burda soll bei Mahlsdorf die linke Schiene bearbeiten

In Mahlsdorf soll Burda vor allem mit seiner Dynamik, seiner Athletik und seinem starken linken Fuß Akzente setzen. Ob als klassischer Außenverteidiger oder auf der linken Schiene – der 22-Jährige gilt als variabel einsetzbar und soll sowohl defensiv für Stabilität als auch offensiv für zusätzliche Impulse sorgen. Mit der Verpflichtung von Jonas Burda gewinnt Eintracht Mahlsdorf einen entwicklungsfähigen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über reichlich Erfahrung verfügt. Für den Oberligisten ist der Transfer ein weiterer Baustein in der Kaderplanung, um auch in der kommenden Saison oben anzugreifen

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