Regionalliga-Erfahrung für die TSG Pasing

Die TSG Pasing stellt die Weichen für die Zukunft und begrüßt mit Tufan Lacin ihren neuen Cheftrainer. Der 31-Jährige wechselt vom FC Fürstenried nach Pasing und bringt neben seiner ersten Station als Cheftrainer im Herrenbereich auch wertvolle Erfahrungen aus dem höherklassigen Fußball mit. Zuvor war Lacin mehrere Jahre als Co-Trainer bei Türkgücü München in der Regionalliga aktiv.

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga möchten die TSGler nun gemeinsam mit Lacin einen Neuanfang starten. Der Verein verfolgt dabei das klare Ziel, sich sportlich und organisatorisch nachhaltig weiterzuentwickeln.

Wie Tufan Lacin immer wieder betonte, war es der gemeinsame Plan für die Zukunft, der den Unterschied machte:

„Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von Anfang an überzeugt. Der Verein hat eine klare Vision und weiß genau, wo er in den nächsten Jahren hin möchte. Ich hatte sofort das Gefühl, dass hier Menschen arbeiten, die etwas bewegen wollen. Jeder zieht an einem Strang und bringt eine große Leidenschaft mit. Genau das hat mich überzeugt.

Natürlich liegt nach dem Abstieg eine anspruchsvolle Aufgabe vor uns. Umso wichtiger ist es jetzt, gemeinsam Schritt für Schritt etwas aufzubauen. Wir wollen neue Impulse setzen, professionelle Strukturen schaffen und die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen und gemeinsam mit dem Verein den eingeschlagenen Weg zu gehen.“

Die beiden sportlichen Leiter Alexander Dörfler und Dominik Meier schlossen sich diesen Aussagen an:

„Wir freuen uns sehr, dass wir Tufan für die TSG gewinnen konnten. Er bringt nicht nur viel fachliche Kompetenz mit, sondern auch die Erfahrung von weiter oben. Diese gewohnte Professionalität möchten wir hier auch etablieren. Außerdem wollten wir einen Trainer, der menschlich hervorragend reinpasst - und den haben wir auf jeden Fall gefunden. Gemeinsam möchten wir neue Impulse setzen und den eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen.“

Tufan Lacin kommt nicht alleine und wird durch seinen Bruder Enes Lacin an der Seitenlinie unterstützt. Beide standen bereits in Fürstenried gemeinsam in der Verantwortung, und auch Enes hat sich in Pasing hervorragend eingebracht.

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass wir sehr froh sind, beide nach Pasing geholt zu haben. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!