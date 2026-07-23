Regionalliga-Erfahrung für den Oberligisten TSG Neustrelitz

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– Foto: TSG Neustrelitz

In der laufenden Transferperiode hat der Oberligist TSG Neustrelitz einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Mit Jerome Kortebusch wird sich die Jovanovic-Elf in der Defensive verstärken. Der 20-jährige in Berlin geborene Kortebusch, der auch nigerianische Wurzeln hat, wechselt vom Regionalligisten BFC Preussen ins Neustrelitzer Parkstadion. Er spielte unter anderem für die U17 bzw. die U 19 von Union Berlin.

„Jerome wird aufgrund seiner in der Höherklassigkeit gesammelten Erfahrung unserer Defensive noch mehr Struktur geben. Seine Qualitäten als rechter Verteidiger konnte er im Probetraining in der laufenden Vorbereitungsphase eindrucksvoll unter Beweis stellen“, kommentiert Oliver Bornemann, sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz, den aktuellen Neuzugang. Jerome Kotebusch hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

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TSG Neustrelitz

Trainer: Velimir Jovanovic

Zugänge: Nicolas Jesus Delpino (SV Siedenbollentin), Bright John Essien (DJK Sportfreunde Katernberg 13/19), Arsenios Kapamatzian-Kokarakis (AO Ilysakios), Will Anderson Siakam (TuS Makkabi Berlin), Baran Derin (FC Viktoria 1889 Berlin), Jean-Luca Beck (Greifswalder FC), Jerome Kortebusch (BFC Preussen)

Abgänge: Luis Inderwisch (BFC Preussen), Mike Elstner (Abschied), Nick Höfer (Auslandsstudium in den USA), Luca Müller (Auslandsstudium in den USA), Kevin Akogo (TuS Makkabi Berlin), Elias Höftmann (SV Tasmania Berlin), Thomas Franke (RSV Eintracht 1949), Nils Röth (SV Siedenbollentin), Justus Guth (SV Siedenbollentin), Kevin Akogo (TuS Makkabi Berlin), Shamil Zirarov (FC Hertha 03 Zehlendorf)

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