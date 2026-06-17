Regionalliga-Erfahrung für den FC Verden!

– Foto: Jörg Struwe

Der FC Verden 04 präsentierte den fünften Neuzugang für die kommende Saison und bediente sich dabei im höheren Terrain.

Jonas Kühl kommt nämlich vom Bremer SV. Der sportliche Leiter Sajieh Jaber wusste seine direkten Kontakte zum Regionalligisten zu nutzen, fungierte er dort doch noch bis Ende 2025 als Co-Trainer. Zweieinhalb Jahre arbeiteten beide bereits zusammen. Dementsprechend positiv äußerte sich Jaber in der Vereismitteilung: „Jonas Kühl wird uns im Mittelfeld große Freude bereiten."

Der 26-Jährige sei vielseitig einsetzbar. Allerdings mangelte es ihm aufgrund mehrerer schwererer Verletzungen an Spielpraxis. In der abgelaufenen Spielzeit, die der BSV auf einem starken siebten Platz beendete, brachte es Kühl auf lediglich zwei Kurzeinsätze. Insgesamt absolvierte er 41 Regionalliga-Begegnungen.