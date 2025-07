Regionalliga-Erfahrung für den FC Verden 04

Zwischen 2022 und 2024 gehörte Diop beim Bremer SV, der in beiden Spielzeiten den Klassenerhalt schaffte, zum Stamm und absolvierte insgesamt 53 Partien in der Regionalliga Nord. Anschließend zog es ihn in die Hauptstadt, wo er in der abgelaufenen Spielzeit für den Berliner AK 07 und Tennis Borussia Berlin auflief. Nun kehrt der 28-Jährige in den Norden zurück. Schon am Samstag trug er das Verdener Dress und steuerte einen Doppelpack zum 4:1-Erfolg im Benefizspiel beim TSV Lohberg bei.

„Papi bringt uns in der Offensive noch ein Stück weiter. Wir waren vorher schon gut besetzt, jetzt sind wir überragend aufgestellt", so ein sehr erfreuter sportlicher Leiter Philipp Breves auf den Vereinskanälen. Weiter erklärte er die Kaderplanung für „generell abgeschlossen, sollten keine verrückten Dinge passieren". Insgesamt begrüßt der FC Verden 04 somit sieben Neuzugänge in seinen Reihen. Alle werden sich am Samstag erstmals dem heimischen Fans präsentieren, wenn der Oberligist im Stadion am Berliner Ring auf die Profis von Werder Bremen trifft.