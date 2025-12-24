Regionalliga-Erfahrung für Brandenburgligisten

Der Brandenburger SC Süd 05 aus der Brandenburgliga vermeldet einen Zugang. Hier sind die Infos des Vereins aus Facebook dazu:
Willkommen zu Hause Davin!
Mit Davin Marris Hackbarth kehrt ein echtes Eigengewächs der Nullfünfer zurück!
Der 18-jährige Sechser begann bereits 2014 beim BSC Süd 05 in der F-Jugend. 2021 wechselte Davin zum SV Babelsberg 03, dort sammelte er wertvolle Erfahrung in der Regionalliga, gewann 2024 den NOFV-Pokal der U17 und feierte den Aufstieg in die U18-Bundesliga!
Jetzt schlägt Davin wieder ein Kapitel beim BSC Süd 05 auf.
„Ich möchte Fußball aus Leidenschaft spielen, Spaß haben und für den Verein alles geben“, so Davin.
Willkommen zurück in deiner Fußballheimat
So sieht die Tabelle der Brandenburgliga aus:
1. MSV 1919 Neuruppin 15 11-2-2 34:18 35
2. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 15 9-1-5 33:20 28
3. Brandenburger SC Süd 05 14 9-1-4 26:15 24
4. 1. FC Frankfurt (Oder) 15 8-3-4 39:22 23
5. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 15 7-1-7 28:36 22
6. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 15 5-4-6 19:19 19
7. Werderaner FC Viktoria 1920 15 6-1-8 21:29 19
8. FSV Union Fürstenwalde 15 7-3-5 27:24 18
9. TSG Einheit Bernau 15 4-6-5 20:22 18
10. SV Altlüdersdorf 15 5-3-7 22:27 18
11. Ludwigsfelder FC (Ab) 15 5-3-7 20:31 18
12. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 15 5-2-8 27:36 17
13. TuS 1896 Sachsenhausen 14 6-3-5 30:24 15
14. Oranienburger FC Eintracht 1901 15 4-3-8 21:30 15
15. SV Germania 90 Schöneiche 14 4-2-8 25:26 14
16. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 14 2-4-8 14:27 10
So geht es nach der Winterpause in der Brandenburgliga weiter:
16. Spieltag
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Germania 90 Schöneiche
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Oranienburger FC Eintracht 1901
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - TSG Einheit Bernau
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - Ludwigsfelder FC
Sa., 28.02.26 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Brandenburger SC Süd 05