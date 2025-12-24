Regionalliga-Erfahrung für Brandenburgligisten

– Foto: Diemo Nimptsch

Der Brandenburger SC Süd 05 aus der Brandenburgliga vermeldet einen Zugang. Hier sind die Infos des Vereins aus Facebook dazu:

Willkommen zu Hause Davin! Mit Davin Marris Hackbarth kehrt ein echtes Eigengewächs der Nullfünfer zurück!

Der 18-jährige Sechser begann bereits 2014 beim BSC Süd 05 in der F-Jugend. 2021 wechselte Davin zum SV Babelsberg 03, dort sammelte er wertvolle Erfahrung in der Regionalliga, gewann 2024 den NOFV-Pokal der U17 und feierte den Aufstieg in die U18-Bundesliga! Jetzt schlägt Davin wieder ein Kapitel beim BSC Süd 05 auf.