Regionalliga-erfahrener Jashari kehrt nach Uphusen zurück

Im Anschluss an seine bis 2018 andauernde Zeit beim damals noch in der Oberliga aktiven TBU lief Jashari für den BSC Hastedt, SC Paderborn II, Bremer SV (2x), Holstein Kiel II, Altona 93, FC Oberneuland, Brinkumer SV, Rotenburger SV und die SG Aumund-Vegesack auf. Insgesamt brachte er es auf immerhin 21 Einsätze in der Regionalliga Nord. Auf seinen letzten beiden Stationen fungierte der in Nordmazedonien geborene Jashari als Stammtorwart, wobei er die SAV bereits im Winter verließ.

Nun kehrt er zum TB Uphusen zurück, der erstmals seit 19 Jahren nur noch in der Bezirksliga aktiv. ,,Nach all den Jahren zieht es mich zurück zu dem Verein, bei dem ich meine ersten Schritte im Herrenfußball gemacht habe. Ich kenne das Umfeld, viele Gesichter sind mir vertraut - Trainer, Team, der ganze Verein. Es fühlt sich einfach richtig an. Ich freue mich auf das, was kommt", so ein sehr erfreuter Jashari auf den Vereinskanälen.