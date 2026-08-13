Regionalliga-erfahrener Angreifer: SSV Jeddeloh verpflichtet Stürmer Affam Ifeadigo kennt die Liga aus seiner Zeit in Oldenburg, Teutonia und Havelse von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der SSV Jeddeloh II hat auf den Ausfall von Simon Brinkmann reagiert und Affam Ifeadigo verpflichtet. Der 1,93 Meter große Mittelstürmer kennt die Regionalliga Nord aus mehreren Stationen und soll künftig am Küstenkanal für zusätzliche Torgefahr sorgen.

Ifeadigo spielte in den vergangenen Jahren unter anderem für den VfB Oldenburg, den FC Teutonia 05 und zuletzt den TSV Havelse. Mit Oldenburg gelang ihm 2022 der Aufstieg in die 3. Liga. In der Saison 2024/25 absolvierte er für Havelse 24 Partien in der Regionalliga Nord und erzielte dabei drei Treffer. Nun kehrt der Angreifer in den höherklassigen Fußball zurück. Nach seiner Zeit in Havelse hatte sich Ifeadigo aus beruflichen Gründen zunächst etwas vom Fußball zurückgezogen und war in seine Heimat zurückgekehrt.

Wiedersehen mit Arambasic Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für Jeddeloh spielte auch die erneute Zusammenarbeit mit Kristian Arambasic. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Oberneuland. „Nach meiner letzten Station beim TSV Havelse und dem Aufstieg in die 3. Liga habe ich mich berufsbedingt etwas vom Fußball zurückgezogen und bin zurück in meine Heimat gegangen. Die Lust auf Fußball war aber immer da“, sagt Ifeadigo auf der Homepage des Vereins.