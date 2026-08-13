Regionalliga-erfahrener Angreifer: SSV Jeddeloh verpflichtet Stürmer

Der SSV Jeddeloh II hat auf den Ausfall von Simon Brinkmann reagiert und Affam Ifeadigo verpflichtet. Der 1,93 Meter große Mittelstürmer kennt die Regionalliga Nord aus mehreren Stationen und soll künftig am Küstenkanal für zusätzliche Torgefahr sorgen.
Ifeadigo spielte in den vergangenen Jahren unter anderem für den VfB Oldenburg, den FC Teutonia 05 und zuletzt den TSV Havelse. Mit Oldenburg gelang ihm 2022 der Aufstieg in die 3. Liga. In der Saison 2024/25 absolvierte er für Havelse 24 Partien in der Regionalliga Nord und erzielte dabei drei Treffer.
Nun kehrt der Angreifer in den höherklassigen Fußball zurück. Nach seiner Zeit in Havelse hatte sich Ifeadigo aus beruflichen Gründen zunächst etwas vom Fußball zurückgezogen und war in seine Heimat zurückgekehrt.
Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für Jeddeloh spielte auch die erneute Zusammenarbeit mit Kristian Arambasic. Beide kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Oberneuland.
„Nach meiner letzten Station beim TSV Havelse und dem Aufstieg in die 3. Liga habe ich mich berufsbedingt etwas vom Fußball zurückgezogen und bin zurück in meine Heimat gegangen. Die Lust auf Fußball war aber immer da“, sagt Ifeadigo auf der Homepage des Vereins.
Als Arambasic sich bei ihm meldete, ging es schnell. „Die Gespräche mit ihm und der sportlichen Leitung waren direkt sehr gut. Jetzt freue ich mich darauf, wieder richtig fit zu werden und der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, erklärt der Neuzugang.
Die Verpflichtung steht zugleich im Zusammenhang mit der Verletzung von Simon Brinkmann, der dem SSV voraussichtlich für längere Zeit fehlen wird. Sportlicher Leiter Olaf Blancke erklärt: „Leider hat Simon einen Rückschlag erlitten. Wir stehen voll hinter ihm, mussten in dieser Situation aber reagieren.“
Mit Ifeadigo sieht der SSV die passende Lösung gefunden. „Affam hat schon bewiesen, dass er in der Regionalliga spielen und treffen kann. Gegen uns hatte er seine Qualitäten oft gezeigt und wir sind daher überzeugt, dass er uns schnell helfen kann“, sagt Blancke.
Für den SSV ist Ifeadigo damit nicht nur eine kurzfristige Reaktion auf die personelle Situation, sondern zugleich ein Spieler mit Erfahrung auf dem Niveau, auf dem die Mannschaft auch in dieser Saison bestehen will.