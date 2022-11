Regionalliga: ,,Eine desaströse erste Halbzeit" Wormatia-Frauen unterliegen Bad Neuenahr 0:2

MAYEN. In Mayen war für die Frauen von Wormatia Worms nichts zu holen. Gegen den SC Bad Neuenahr setzte es mit 0:2 (0:1) die achte Saisonniederlage in der Regionalliga Südwest.

Verdienter Sieg für Bad Neuenahr

„Die erste Halbzeit war desaströs von uns. Wir waren einfach nicht auf dem Platz und Bad Neuenahr hat natürlich Druck gemacht“, schilderte Wormatia-Trainerin Carmen Greiner. In der 17. Minute ging Bad Neuenahr durch Berna Topuzoglu in Führung. „Nach dem Gegentor wurde es etwas besser. Aber wir hatten fast keine Torchancen“, erklärte die Wormatia-Trainerin, die in der Halbzeit eine klare Ansprache an ihre Mannschaft richtete. „In der zweiten Hälfte war das ein ganz anderes Bild. Wir haben gekämpft und uns gegenseitig angefeuert. Chancen zum 1:1 waren auch da.“ Im Gegensatz zu den Wormserinnen nutzten die Gastgeberinnen ihre Möglichkeiten aber besser. So traf Sonja Bartoschek zum 2:0 (62.). „Ein Punkt wäre auch nicht verdient gewesen, wenn man das ganze Spiel sieht. Dass es nur 2:0 ausgegangen ist, hatten wir auch unserer Torhüterin Lina Krebes zu verdanken, die starke Glanzparaden gezeigt hat“, lobte Carmen Greiner.