Regionalliga-Duell: Viertelfinale im Berliner Landespokal ausgelost

Am heutigen Montagabend wurde das Viertelfinale im Berliner Landespokal ausgelost.

Spandauer Kickers II - Berolina Stralau II

FC Internationale II - Eintracht Mahlsdorf II

S.D. Croatia II - TSV Rudow II

Stern 1900 II - VSG Altglienicke II

untere Herren

Fortuna Biesdorf III - Stern 1900 III

Viktoria Berlin III - Einheit zu Pankow III

Hertha 03 Zehlendorf III - Berolina Mitte III

BFC Meteor III - FC Internationale III

7er Herren



Berlin Lions 7er - TSV Wittenau 7er

BSV 1892 7er - 1. FC Lübars 7er

Club Italia 7er / Eintracht Südring 7er - Wacker Lankwitz 7er

Oranje Berlin 7er II - Union-Südost 7er

Folgende Teams sind im Lostopf:

1. Herren

BFC Preussen

VSG Altglienicke

Hertha 03 Zehlendorf

BFC Dynamo

Sparta Lichtenberg

S.D. Croatia

Füchse Berlin

FC Internationale

2. Herren

VSG Altglienicke II

FC Internationale II

Eintracht Mahlsdorf II

Stern 1900 II

Spandauer Kickers II

TSV Rudow II

S.D. Croatia II

Berolina Stralau II

untere Herren

FC Internationale III

Hertha 03 Zehlendorf III

Viktoria Berlin III

Berolina Mitte III

Einheit zu Pankow III

Fortuna Biesdorf III

Stern 1900 III

BFC Meteor III

7er Herren

1. FC Lübars 7er

Union-Südost 7er

Wacker Lankwitz 7er

TSV Wittenau 7er

BSV 1892 7er

Oranje 7er II

Berlin Lions 7er

Club Italia 7er

Gespielt wird -sofern es die äußeren Bedingungen zulassen- am letzten Wochenende vor Weihnachten, sprich vom 19. bis 21. Dezember 2025.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!