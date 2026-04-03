Regionalliga-Duell mit besonderer Brisanz

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am Osterwochenende rückt im Niedersachsenpokal das Sportliche klar in den Mittelpunkt: In beiden Wettbewerbssträngen werden die ersten Finalisten gesucht – und die Paarungen versprechen hochklassige sowie emotionale Duelle.

Oldenburg geht mit einer bemerkenswerten Pokal-Historie ins Spiel: Bereits zum siebten Mal seit 2015 steht der Klub im Halbfinale, der große Durchbruch ins Endspiel blieb bislang jedoch aus. Genau dieser Schritt soll nun endlich gelingen. Auf der anderen Seite bringt Drochtersen/Assel die Erfahrung eines Pokalsiegers mit – zuletzt 2019 erfolgreich, wissen die Niedersachsen genau, worauf es in solchen K.o.-Spielen ankommt.

Im Wettbewerb „3. Liga/Regionalliga“ kommt es zu einem echten Topspiel zwischen VfB Oldenburg und SV Drochtersen/Assel. Zwei der aktuell stärksten Regionalliga-Teams treffen direkt aufeinander – entsprechend eng dürfte die Partie werden.

Im zweiten Halbfinale dieses Strangs trifft mit SSV Jeddeloh II ein Regionalligist auf den Drittligisten TSV Havelse. Die Rollen scheinen auf dem Papier verteilt, doch gerade der Pokal lebt von Überraschungen – Jeddeloh wird alles daran setzen, den klassenhöheren Gegner zu ärgern.

Heute, 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven SV Wilhelmsh TuS Bersenbrück Bersenbrück 15:00 PUSH

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Offene Duelle im Amateur-Wettbewerb

Auch im Amateur-Wettbewerb ist Spannung garantiert. Der Lüneburger SK Hansa empfängt den 1. FC Germania Egestorf-Langreder – ein Duell zweier ambitionierter Teams mit Pokalerfahrung.

Lüneburg hat bereits bewiesen, dass man in diesem Wettbewerb weit kommen kann: 2017 stand der Klub im Finale, musste sich dort jedoch knapp geschlagen geben. Egestorf-Langreder bringt ebenfalls Endspiel-Erfahrung mit, verpasste 2016 aber den ganz großen Wurf. Beide Teams eint also ein klares Ziel: endlich den Titel holen.

Am Ostermontag folgt ein weiteres Highlight, wenn der SV Wilhelmshaven auf den TuS Bersenbrück trifft. Beide Vereine konnten den Niedersachsenpokal bereits zweimal gewinnen und wissen daher, wie man solche Spiele erfolgreich gestaltet. Während Wilhelmshaven zuletzt 2010 triumphierte, geht Bersenbrück als vergleichsweise jüngerer Titelträger (2023) ins Rennen.

Die Voraussetzungen versprechen ein intensives Duell zweier eingespielter Mannschaften, bei dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben dürften. Die Endspiele beider Wettbewerbsstränge sind für Ende Mai angesetzt.

Alle Ergebnisse im Überblick:

3. Liga & Regionalliga

Viertelfinale



Qualifikation

Mi., 30.07.25 19:00 Uhr HSC Hannover - TSV Havelse 1:3

Mi., 06.08.25 19:30 Uhr BSV Kickers Emden - SV Drochtersen/Assel 0:5

Viertelfinale

Mi., 06.08.25 19:00 Uhr FSV Schöningen - TSV Havelse 0:1

Di., 02.09.25 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - VfL Osnabrück 5:4

Di., 16.09.25 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - TuS Blau-Weiß Lohne 5:2

Di., 23.09.25 18:30 Uhr VfB Oldenburg - SV Meppen 3:2



Halbfinale

Sa., 04.04.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - SV Drochtersen/Assel

Mi., 15.04.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - TSV Havelse

Amateure

Qualifikation

Sa., 26.07.25 16:00 Uhr SSV Kästorf - Lupo Martini Wolfsburg 0:2

So., 27.07.25 15:00 Uhr Heeslinger SC - SC Spelle-Venhaus 6:5



Achtelfinale

Sa., 26.07.25 14:30 Uhr TuS Bersenbrück - MTV Wolfenbüttel 4:1

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC Verden 04 - BSV Rehden 3:2

Sa., 02.08.25 15:00 Uhr SV Bevern - TSV Wetschen 4:6

Sa., 02.08.25 16:00 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - Heeslinger SC 1:0

So., 03.08.25 15:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide - Lüneburger Sport-Klub Hansa 3:4

So., 03.08.25 15:00 Uhr Rotenburger SV - SV Wilhelmshaven 1:2

So., 03.08.25 15:00 Uhr Lupo Martini Wolfsburg - SV Holthausen Biene 1:3

So., 03.08.25 16:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - SV Atlas Delmenhorst 7:6



Viertelfinale

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Holthausen Biene - SV Wilhelmshaven 2:3

Sa., 04.10.25 17:00 Uhr TuS Bersenbrück - FC Verden 04 2:1

Sa., 04.10.25 19:00 Uhr VfV Borussia 06 Hildesheim - Lüneburger Sport-Klub Hansa 0:2

So., 05.10.25 14:30 Uhr 1. FC Germania Egestorf-Langreder - TSV Wetschen 9:8



Halbfinale

Sa., 04.04.26 16:00 Uhr Lüneburger Sport-Klub Hansa - 1. FC Germania Egestorf-Langreder

Mo., 06.04.26 15:00 Uhr SV Wilhelmshaven - TuS Bersenbrück